Giovedì 30 Novembre alle ore 18.00, presso il Grand Hotel Villa

Politi di Siracusa, si svolgerà un evento imperdibile con la presentazione del

romanzo La tela di Winnie di Jose Mantineo, Strige edizioni. La storia,

che vede fra i protagonisti Winston Churchill in vacanza a Siracusa nel 1955,

si svolge proprio nella splenda cornice liberty del Grand Hotel Villa Politi e nel

rigoglioso parco della Latomia dei Cappuccini.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà Giuseppe Gingolph dialogare con

l’autore presso la sala Winston Churchill, mentre Simone Giallongo reciterà

alcun brani.

Si tratta un intrigante romanzo dove la narrazione intreccia vari generi

letterari; il giallo, il racconto di spie, una tenera storia d’amore fra Luciano e

Theresa, i due principali protagonisti. Ed è anche un atto di grande amore

dell’autore nei riguardi di Siracusa, splendidamente descritta nelle pagine del

romanzo. Difatti il racconto si snoda tra due bellissime storie d’amore, la

prima fra i due giovani protagonisti, ma la seconda forse ancora più

importante è l’amore di Jose Mantineo per la sua Siracusa.

Una Siracusa ben descritta nei suoi angoli, nei suoi personaggi, nei

suoi odori e sapori come non è stata mai raccontata, che permetterà ai più

avanti negli anni di riandare con la memoria a ricordi di una Siracusa genuina

e vergine, non ancora travolta dal caos del turismo di massa e dalle

ingombranti offerte di merci stravaganti che nulla hanno a che vedere con la

tradizione della città. I giovani comprenderanno meglio le bellezze

straordinarie di Siracusa, con riferimento a un turismo più sostenibile, capace

di salvaguardare la fragile bellezza di questa città, così ben descritta nelle

pagine di Jose Mantineo.

La Direzione della Villa Politi offrirà un cocktail conclusivo. L’ingresso è

libero.

