Il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 488 Challenge), campione in carica della classe GT Cup PRO-AM, a caccia di conferme nelle serie Sprint, in coppia con Lorenzo Pegoraro, ed Endurance con Luca Demarchi e Sabatino Di Mare

Enna, 26 aprile 2024 – Reduce da un 2023 vissuto al top nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, concretizzatosi con la conquista del titolo nella GT Cup PRO-AM, il pilota siciliano Simone Patrinicola, sempre con il supporto del management della Tempo srl di Eros Di Prima, punterà a rilanciarsi nell’imminente stagione in pista tra molte conferme e qualche novità. Andando al programma 2024, il talentuoso driver ennese proseguirà l’avventura nel Tricolore GT tornando al volante della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap che dividerà, nella serie Sprint, con un inedito coéquipier, ovvero, Lorenzo Pegoraro, sin dall’appuntamento inaugurale fissato presso il Misano World Circuit ai primi di maggio; analoga auto e compagni di squadra, invece, per quel che riguarderà l’”Endurance” (che scatterà a Vallelunga a metà giugno) dove il conduttore isolano si alternerà nell’abitacolo con i più che confermati Luca Demarchi e Sabatino Di Mare.

«Abbiamo deciso di proseguire sul solco tracciato l’anno passato, forti dell’adagio “squadra che vince non si cambia”» – ha dichiarato Patrinicola – «Se l’obiettivo è quello di riconfermarci nella classe GT Cup PRO-AM, siamo ben consapevoli che sarà molto dura. La concorrenza è decisamente cresciuta, tanto in quantità quanto in qualità. Alla prima di Misano, infatti, si attendono al via oltre 30 vetture. Ad ogni modo, le due sessioni di test disputate ad aprile hanno avuto riscontri positivi. Per quanto l’ultima di lunedì scorso sia stata caratterizzata dalla pioggia, condizione non propriamente ideale, abbiamo lavorato bene, raccogliendo una discreta mole di dati in ottica campionato, vedremo».

Fuoco alle polveri, dunque, in attesa del primo impegno targato 2024 in scena dal 3 al 5 maggio sul circuito di Misano Adriatico.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024



4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.