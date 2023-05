Il Centro Studi Federico II in trasferta Roma per promuovere il convegno La terra santa, luogo di incontro, che si terrà giovedì 11 maggio alle 17 presso il Palazzo della Rovere, organizzato in collaborazione con l’Ordine equestre del Santo Sepolcro.

Nella sala del Trono, dove si svolgerà l’evento, saranno presenti personalità dell’arte, della cultura, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, alti prelati, cardinali e i rappresentanti del Centro studi Federico II, i giornalisti e scrittori Mario Nanni e Goffredo Palmerini. Il convegno sarà moderato da Elena Dini.

Tra gli interventi previsti quello del cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro dal titolo La Terra Santa come luogo di incontro: la scelta di Francesco d’Assisi e di Federico II.

Interverranno anche il cardinale Gianfranco Ravasi, la Rabbina di Gerusalemme, Tamar Elad – Appelbaum, l’Imam della moschea di Roma, Nader Akkad e monsignor Rafic Nahra, vescovo di Nazareth.

“Un evento di livello internazionale – sottolinea il presidente del Centro studi Federico II Giuseppe Di Franco” – che vedrà la presenza di personalità illustri che affronteranno tematiche legate alle tre religioni monoteistiche”.

