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Non erano solo alunni della Terza B del Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese, anno scolastico 1983/1984. Erano ragazzi con i sogni in tasca, con le versioni di greco e le interrogazioni di filosofia, con l’adolescenza addosso e il futuro davanti.

42 anni dopo, quel futuro è diventato presente, e loro si sono ritrovati. Nella splendida cornice del Ristorante Lido Vetrana di Trabia, con il mare di Trabia a fare da testimone silenzioso, il tempo si è fermato.





Una serata all’insegna dei ricordi, delle risate che non invecchiano, di quei “ti ricordi di…” che valgono più di un album di fotografie. C’è chi non si vedeva da decenni, chi si è riconosciuto dallo stesso sorriso di allora, chi ha ritrovato nel compagno di banco l’amico di una vita.

Tra una portata e l’altra, sono riaffiorati i professori storici dell’Ugdulena, le gite, le paure per la maturità, le prime cotte, le bravate. Storie vecchie di 42 anni che sembravano successe ieri.





Emozione pura, quando ci si rende conto che il filo rosso del liceo non si è mai spezzato davvero.

Presenti alla rimpatriata: *Daniela Cottone, Giovanni Cacicia, Roberta Russo, Rosalba Sono, Monica Rispoli, Antonino Ruffino, Alessandro Di Lisi, Francesco Bondì, Agostina Lo Bianco, Antonio Parasiliti, Antonella Palumbo e Patrizia Lo Bono.*

Dodici nomi, dodici storie, una sola classe. La Terza B.

Perché ci sono legami che il tempo non cancella, li rende solo più preziosi. E la scuola, quella vera, è anche questo: ritrovarsi dopo una vita e sentirsi ancora compagni.

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