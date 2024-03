Si inaugura il 13 marzo, alle 21, all’Oratorio Santa Cita di Palermo, la 13esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente. Protagonista sarà il controtenore Filippo Mineccia, insieme all’Arianna Art Ensemble. Verranno eseguite le musiche del compositore Settecentesco partenopeo Domenico Sarro. Il titolo del concerto sarà “Neapolitan Baroque”.

L’Arianna Art Ensemble per l’occasione Angelo Calvo e Francesco Colletti violini, Giorgio Chinnici viola Andrea Rigano violoncello, Alessandro Nasello, flauto dolce e fagotto barocc,o Gioacchino Comparetto e Maria Grazia D’Alessio, oboi, Cinzia Guarino clavicembalo, Paolo Rigano arciliuto e chitarra barocca e Marco Lo Cicero contrabbasso.

Domenico Sarro, originario di Trani (Puglia) arrivò a Napoli giovanissimo e fu allievo di Alessandro Scarlatti, Gaetano Greco e Angelo Durante, nonno del più celebre Francesco. Il suo stile riassume forse più di ogni altro compositore coevo quel profondo cambiamento estetico che traghettò il barocco verso il cosiddetto stile Galante. Domenico Sarro è stato maestro di due tra i più grandi virtuosi del suo tempo: Carlo Broschi detto Farinelli e Gaetano Majorana detto Caffarelli. Intorno al 1720 iniziò ad attuare un radicale cambiamento della sua tecnica compositiva, nella quale la linea melodica si addolcisce e si fa più semplice, più serva della parola e dell’ affetto che del contrappunto. Maggiore è la cantabilità e la semplicità della linea melodica per favorire la descrizione musicale dell’affetto e dell’intenzione che il testo vuole esprimere. La prima parte del concerto sarà dedicata ad alcuni lavori operistici del primo periodo di Sarro: Vespasiano, Le Gare Generose ed Arsace. Particolarmente interessante è l’aria Sonno vieni nel Vespasiano dove gli strumenti dipingono con chiarezza didascalica il torpore che precede il riposo.

Filippo Mineccia ha iniziato i suoi studi musicali presso la Scuola di Musica di Fiesole, cantando come voce bianca nel coro polifonico. Si è diplomato in canto col massimo dei voti e la lode sotto la guida. Svolge un’intensa attività di ricerca riguardante il repertorio vocale degli evirati, ricostruendo carriere, biografie, prassi esecutiva dei più importanti castrati dell’epoca barocca e si occupa della trascrizione di partiture manoscritte. Gli appuntamenti della stagione sono tredici in tutto nella suggestiva cornice dell’Oratorio di Santa Cita, con protagonisti numerosi nomi del panorama della musica antica a livello internazionale e un omaggio a Monteverdi in occasione del 400esimo anniversario dalla prima esecuzione del combattimento di Tancredi e Clorinda.

Luogo: Oratorio Santa Cita, Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 13/03/2024

Data Fine: 13/03/2024

Ora: 21:00

Artista: Filippo Mineccia e Arianna Art Ensemble

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.