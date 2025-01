Il prossimo 16 gennaio 2025, alle ore 17:30, la Valle del Belice presenterà le sue eccellenze enogastronomiche nell’ambito del prestigioso evento “Giovedì del Gusto”, organizzato dall’Associazione Stampa Estera presso Palazzo Grazioli, a Roma.

L’incontro, dedicato alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, sarà coordinato da Alfredo Tesio, responsabile del settore agroalimentare dell’Associazione Stampa Estera, e da Nicola Clemenza, ambasciatore del gusto e amministratore di Agricola Futura, capofila del progetto “Il Cibo della Valle del Belice” (CI.VA.BE.).

Il progetto, finanziato dal GAL Valle del Belice nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020 (Sottomisura 19.2/16.4), punta a sviluppare e promuovere le filiere agroalimentari locali, con un focus particolare su sostenibilità, innovazione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico del comprensorio.

Il programma dell’evento

Dopo una breve presentazione dell’ATS CI.VA.BE., i riflettori si accenderanno sulla rete partenariale di supporto, composta da enti e associazioni impegnati nello sviluppo del territorio:

GAL Valle del Belice

Associazione Belice Valle

Associazione Life Gate

EconomiaCircolare.com

Il Salvagente

Fiera Expocook Roma (23-26 marzo 2025)

Logos Società Cooperativa

Ampio spazio sarà dedicato alla rappresentazione, narrazione e degustazione delle eccellenze agroalimentari della Valle del Belice, tra cui:

Olio extravergine di oliva Nocellara del Belice

Formaggi tipici: Vastedda del Belice e Pecorino Siciliano

Vini: selezioni della Strada del Vino delle Terre Sicane, delle valli Trapanesi e del Consorzio di tutela vini DOC di Salaparuta

Il menù degustazione sarà curato dal rinomato chef Mario Puccio, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo. Inoltre, il casaro Calogero Cangemi delizierà i partecipanti con una dimostrazione di filatura artigianale della Vastedda del Belice, presidio Slow Food.

Un progetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale

L’evento rappresenta un momento di celebrazione delle specificità culturali, enogastronomiche e paesaggistiche della Valle del Belice, promuovendo uno stile di vita radicato nella Dieta Mediterranea e nella sostenibilità. Il progetto CI.VA.BE. è un esempio virtuoso di come l’alleanza tra sapori, salute e sviluppo locale possa generare valore per le comunità, seguendo il modello “farm to fork” e un approccio partecipativo bottom-up.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale del progetto: www.cibobelice.it

Luogo: Palazzo Grazioli, Via del Plebiscito, 102, ROMA, ROMA, LAZIO

Data Inizio: 16/01/2025

Data Fine: 16/01/2025

Ora: 17:30

Artista: Giovedì del Gusto

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.