La Vardera e Rizzi pronti a scendere in piazza in difesa degli animali: basta cavalli sotto il sole

L’appuntamento è sabato a partire dalle 15.30 a piazza Massimo, con il deputato regionale Ismaele La Vardera e l’animalista e influencer Enrico Rizzi pronti a scendere in strada in difesa di tutti quei cavalli che in piena estate lavorano sotto il sole.

“È impensabile – dice il presidente di ‘Sud chiama nord’ – che nel 2023, non ci sia una regolamentazione univoca sulla marcia dei cavalli e dei carretti quando le temperature sono cosi alte da essere insostenibili. Noi, scendiamo in piazza per far capire alla gente che qualcosa va fatta per evitare che poi animali, innocenti, vengano sfruttati fino alla morte”.

E infatti, questa “battaglia” il duo Rizzi-La Vardera la fanno affinché per i vari gnuri venga fatta un regolamento ad hoc, per evitare che ogni estate a Palermo, si riproponga il problema di questi animali che, con le alte temperature debbano “lavorare”.

“Le carrozze ed i giri con i cavalli per la città – continua Ismaele La Vardera – fanno parte della nostra cultura ed è giusto che ci siano. Ma bisogna che questi non siano liberi di fare quello che vogliono, in primis con gli animali che – in condizioni estreme – devono ‘lavorare’ sotto il sole cocente. Non so cosa ne uscirà da questa manifestazione, ma insieme ad un gruppo di animalisti siamo pronti a presentare anche un disegno di legge se è il caso”.

E sull’argomento anche l’animalista Enrico Rizzi, che nelle scorse settimane aveva già affrontato il tema delle carrozze nel capoluogo, con dei video.

“Quello che continua ad accadere a Palermo – sottolinea l’influencer originario di Erice – è sotto gli occhi di tutti. Un piccolo gruppo di uomini riesce a mettere sotto scacco lo Stato, violando ripetutamente le leggi a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché della tutela animale. Cavalli sottoposti ogni giorno a sofferenze inaudite sotto gli occhi indignati dei palermitani e dei turisti che continuano a denunciare l’assurda assenza dello Stato. La maggior parte delle carrozze trainate dai cavalli a Palermo sono prive di licenza, ma questo sembra non interessare a chi ha il dovere di far rispettare le leggi. Se questo non avviene – conclude Rizzi – allora le fiaccolate della legalità in ricordo di Borsellino e Falcone, rimangono e sono una vera offesa ai due giudici che hanno perso la vita per combattere l’illegalità. Sabato pomeriggio a piazza Verdi lo ricorderemo alle nostre Istituzioni. Le leggi a tutela degli animali vanno rispettate, così come avviene in qualsiasi parte d’Italia. Conto sulla partecipazione dei palermitani che hanno a cuore i diritti degli animali”.

L’evento, organizzato da Enrico Rizzi e dall’onorevole La Vardera, è stato spostato anche dalla Lai, la Lega Antispecista Italiana guidata dalla siracusana Ilaria Fagotto, che scenderà in piazza Massimo (a Palermo), sabato a partire dalle 15.30.

