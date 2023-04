Un’altra giornata ricca di appuntamenti, la penultima dell’ottava edizione de La Via dei Librai che si concluderà martedì 25 aprile. Domani, lunedì 24, infatti sono previsti ben 17 eventi negli spazi destinati alle presentazioni e agli incontri con gli autori. Nell’Isola Consolo alla cattedrale e in quella Pasolini in piazza Bologni i primi appuntamenti sono previsti già alle 10.

Alle 12 Totò Cascio e Francesca Maccani condividono lo spazio dell’Isola Pasolini in piazza Bologni per dialogare con Angela Fundarò dei loro libri “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0” e “Le donne dell’Acquasanta. Una storia palermitana”. Alla stessa ora all’Isola di Robinson l’incontro guidato da Mario Di Caro sul tema “Palermo è un set” a cui parteciperanno i registi Roberto Andò, Vincenzo Pirrotta ed Emma Dante.

Nel pomeriggio alle 17 all’Isola Robinson in piazza Sett’Angeli Stefania Auci, Francesca Maccani e Lorena Spampinato discuteranno su “La nostra Sicilia da romanzo” con la giornalista di Repubblica Sara Scarafia. Alle 18 sul palco centrale della cattedrale lo scrittore Gianmarco Griffi autore di “Ferrovie del Messico”, il romanzo dell’anno, dialogherà con il giornalista di Repubblica Lucio Luca e con l’editore Lillo Garlisi. Subito dopo, sempre sul palco centrale ci sarà l’incontro con l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice che affronterà il tema della santità di strada da Don Pino Puglisi a Fratel Biagio con i giornalisti di Repubblica Fabrizio Lentini e Claudia Brunetto.

Ultimi appuntamenti della giornata alle 21 all’Isola di Robinson con Valentina Greco, Leoluca Orlando e Stefania Auci che discuteranno su “Un anno senza Letizia Battaglia, gli occhi di Palermo” con Eleonora Lombardo, mentre all’Isola Pasolini in piazza Bologni è prevista la proiezione di “Schritten” di Camilla Iannetti e di “Fantasia a quattro mani” di Castrense Scaturro, cortometraggi del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.