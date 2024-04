XVI Edizione di “Accura unni metti i peri”, promossa dalla famiglia del Dott. Giuseppe Montalbano in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale.

Evento ricorrente, giunto alla sua sedicesima edizione, coinvolge gli alunni dell’Istituto Sciascia in un percorso di legalità che si manifesta con una “camminata” naturalistica di circa 5 Km tra le colline camporealesi. Con partenza dallo stesso istituto, fino ad arrivare al luogo simbolo della lotta a tutte le Mafie “La Croce di Luce” luogo in cui perse la Vita il Dott. Giusppe Montalbano per mano Mafiosa.

Li sentiremo diverse testimonianze, a partire dai familiari fino ad arrivare a quanti ogni giorno lottano contro i poteri mafiosi.

Questa giornata è caratterizzata da un tema che verrà sviluppato dai ragazzi. Il tema di quest’anno è: “Diamo un volto alla Pace – il mio e il tuo”.

“Accura unni metti i peri” è uno dei due eventi che assieme alla Borsa di Studio “Dott. Giuseppe Montalbano”, lavora ormai da oltre 15 anni sulle nuove generazioni camporealesi, per un consapevole sviluppo della legalità e della libertà.

Venerdì 17 Maggio, vi aspettiamo…

Luogo: Camporeale, Piazza delle Mimose, 1, CAMPOREALE, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/05/2024

Data Fine: 17/05/2024

Ora: 09:00

Artista: Accura unni metti i peri

Prezzo: 0.00

