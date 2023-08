La 17esima edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzato dall’associazione MusicaMente di Palermo, con il contributo del Comune di Gratteri, e la direzione artistica di Paolo Rigano si aprirà il 29 agosto, alle 19.30, con un concerto suggestivo che vedrà dopo tanto tempo la riapertura dell’antichissima Abbazia di San Giorgio, che sorge ad appena 4 chilometri dal borgo madonita di Gratteri. L’inaugurazione del Festival, che mira a coniugare musica di qualità e promozione del territorio, è affidata all’ ensemble Antonio Il Verso, con il concerto dal titolo “Zyriab. Musiche arabe e sefardite”, musiche che risuoneranno nelle imponenti vestigia dell’Abbazia di San Giorgio, la cui fondazione risalirebbe, secondo testimonianze giunte fino a noi, al Duca Ruggero, durante il pontificato di Innocenzo II, tra il 1130 ed il 1142. Il programma proposto dall’Ensemble Antonio Il Verso esplora l’influenza che la cultura araba ha avuto nell’evoluzione della letteratura e della musica occidentale, a partire dal IX secolo quando, grazie a Zyriab, si diffondono in Spagna il liuto e le tecniche di canto. Il concerto fa parte anche del progetto “Arte in movimento”, che si avvale del contributo della Città metropolitana di Palermo, attraverso il Bando delle periferie, che ha riconosciuto l’iniziativa tra quelle meritevoli di sostegno. L’evento sarà preceduto alle ore 18.00 da una visita guidata all’Abbazia e da un aperitivo al tramonto. Protagonisti di Zyriab saranno Picci Ferrari e Fabio Midolo (voci), Silvio Natoli (oud e viella), Ginevra Gilli (arpa medioevale e arpa doppia), Giuseppe Valguarnera (percussioni). La rassegna di Musica Antica di Gratteri proseguirà fino al 3 settembre, con un programma di assoluta eccellenza artistica: l’1 settembre, alla matrice Vecchia, alle 21.00, in programma il concerto dell’ensemble Ring Around dal titolo “La Musica delle Sfere. Monodia e polifonia nel Medioevo”. Il 2 settembre, sempre alla matrice Vecchia, alle 21, in programma lo spettacolo dell’Arianna Art Ensemble “Le terre di Ulisse”. Il festival si concluderà, il 3 settembre alla matrice Vecchia, alle 21, con un concerto che vedrà protagonista il flautista Alessandro Nasello e la clavicembalista Cinzia Guarino, che proporranno un viaggio attraverso i repertori musicali per flauto dolce e clavicembalo dell’Europa tardo-barocca.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.