Manager con una consolidata esperienza maturata ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in società del settore, avrà il compito di sviluppare strategie e relazioni per rafforzare ulteriormente il posizionamento dell’azienda quale punto di riferimento nel mercato della grafica industriale e della cartotecnica.

Anzola Emilia (Bo), 7 marzo 2024 – Labanti e Nanni Industrie Grafiche e Cartotecniche consolida la propria struttura organizzativa, affidando a Daniele Del Gallo il ruolo di Direttore Vendite.

Del Gallo, che riporterà ad Andrea Fanti, AD e Direttore Commerciale di Labanti e Nanni, si occuperà di definire e attuare le strategie commerciali identificando opportunità di mercato e nuove aree di business ritenute rilevanti per sostenere il piano di crescita aziendale.

Classe 1978, laureato in Marketing e Comunicazione d’Impresa con un Master in Business Administration, Del Gallo ha maturato una ventennale esperienza professionale lavorando in importanti realtà operanti sia nel mercato italiano che a livello internazionale. Dal 2018 è stato Key Account Manager/Project Manager di uno dei principali gruppi italiani nel settore del packaging.

In precedenza, il manager ha perfezionato le competenze di gestione aziendale lavorando nella Direzione Commerciale di DGE S.r.l., dove era entrato nel 2012 con il ruolo di Project Manager del protocollo Green Printing. Dal 2007 al 2011 ha assunto il ruolo di Direttore Commerciale in una realtà internazionale del settore multimediale.

Del Gallo è anche giornalista pubblicista. Ha infatti iniziato il proprio percorso professionale come giornalista all’interno di Confindustria, Area Formazione ed Orientamento, gestendo la comunicazione e coordinando diversi progetti redazionali. Successivamente si è occupato di media relations e servizi editoriali per l’agenzia di comunicazione Del Gallo fondata a Spoleto.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Labanti e Nanni, un’azienda che ho sempre ammirato per la grande capacità di presidio strategico del mercato – ha commentato Daniele Del Gallo – Il mio compito è continuare a sviluppare e implementare quanto fino ad oggi avviato, monitorando con puntualità, insieme al mio staff, i segnali provenienti da un mercato instabile e nervoso. Oggi più che mai, la reattività è la stella polare da seguire per continuare a essere il punto di riferimento nel panorama del packaging cartaceo nazionale. Voglio ringraziare la proprietà e la direzione per la profonda fiducia che il mio incarico presuppone”.

“Del Gallo ha entusiasmo, passione, esperienza, leadership e una visione strategica adatta a svolgere un ruolo chiave nella nostra azienda – ha sottolineato Andrea Fanti, AD e Direttore Commerciale di Labanti e Nanni – Siamo certi che grazie alle sue elevate competenze, unite a uno slancio motivazionale focalizzato sui risultati, saprà imprimere un importante accelerazione al nostro percorso di sviluppo, centrando nuovi importanti risultati”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.