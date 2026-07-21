Il 28 e 29 agosto 2026, il borgo madonita ospiterà due giornate dedicate a sostenibilità, divulgazione digitale e pratiche bio-psico-sociali patrocinate da ASviS e dal Comune, integrandosi con le azioni di sviluppo sostenibile già attive sul territorio.

Petralia Soprana, 10 Luglio 2026 – MGM Smart Vision e Sanus Victu presentano ufficialmente l’evento “Voci per la Terra a Petralia Soprana”, un’iniziativa strutturata per declinare gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile in specifiche applicazioni pratiche e moduli esperienziali territoriali. L’evento, inserito nel cartellone ufficiale dell’Estate a Petralia Soprana 2026, si affianca e dà continuità alle attività già avviate dal Comune in ambito di sostenibilità, e ha ottenuto i patrocini istituzionali dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e dello stesso Comune di Petralia Soprana.





NUCLEO SCIENTIFICO E OPERATIVO

La manifestazione si focalizza sulla convergenza tra la divulgazione digitale e il supporto a tre specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, considerati pilastri fondamentali per l’azione sul territorio:

Goal 3 • Salute e Benessere — Attuato mediante i protocolli neuro-esperienziali di Mindfulness MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) e benessere vibrazionale, mirati all’efficienza psicofisica e all’equilibrio dell’individuo.

Goal 15 • Vita sulla Terra — Focalizzato sulla conservazione, il rispetto attivo e la valorizzazione del patrimonio ecosistemico e biologico tipico del territorio delle Madonie.

Goal 16 • Pace, Giustizia e Istituzioni Solide — Finalizzato al consolidamento di sinergie stabili tra professionisti della salute olistica e amministrazioni locali, favorendo lo sviluppo di comunità inclusive, informate e resilienti.





PROGRAMMA DELL’EVENTO

Le attività si articoleranno in due sessioni temporali distinte, coordinate logisticamente presso le strutture comunali dell’Aula Polifunzionale (ex Chiesa di Sant’Antonio) e del Belvedere Loreto:

Venerdì 28 Agosto, ore 17:00–21:00 — Apertura ufficiale e moduli introduttivi. Sede: Aula Polifunzionale e Belvedere Loreto. Avvio dei lavori, attivazione dei canali di divulgazione e prime sessioni di consapevolezza olistica aperte alla cittadinanza.

Sabato 29 Agosto, ore 09:00–18:30 — Laboratori Esperienziali e Pratiche sul Campo. Pratica di Mindfulness “Meditazione della Montagna” condotta presso il Belvedere Loreto. Sessione di rilassamento profondo “Body Scan MBSR” e microsessioni vibrazionali eseguite all’interno dell’Aula Polifunzionale.





IL PROGETTO SANUS VICTU

Già riconosciuto come “Buona Pratica” dall’ASviS per l’informazione e l’attivazione del cambiamento attraverso i canali digitali, il progetto Sanus Victu si caratterizza per l’applicazione rigorosa di un’offerta multidisciplinare integrata, comprendente: suonoterapia vibrazionale, risonanza bio-cristallina, consulenza naturopatica, alimentazione olistica, mindful eating (protocollo MB-EAT) e mindfulness (protocollo MBSR). L’iniziativa fornisce un modello di ecologia personale strutturato, volto ad arricchire e consolidare l’impegno sostenibile già radicato nel territorio madonita.

Luogo: Aula Polifunzionale (ex Chiesa di Sant’Antonio), Corso Umberto I, 28, PETRALIA SOPRANA, PALERMO, SICILIA

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