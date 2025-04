Casa di lusso, anche se prima casa, può essere pignorata da oggi. Un tempo. Bisognava avere un debito superiore a 120.000 euro, non è più così.

Sarà tema di giuristi, giudici e avvocati nei prossimi anni.

Il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere applicato sulla prima casa se questa rientra nelle cosiddette abitazioni di lusso. Cosa si intende? Che l’immobile si trova in un’area urbana di pregio, come ad esempio una villa situata in una zona con parco privato. Un altro indicatore di lusso è la superficie: se la proprietà supera i 3.000 metri quadrati o dispone di una piscina di almeno 80 metri.

Per quanto riguarda gli appartamenti invece questi devono avere una superficie superiore a 240 metri quadrati, escludendo garage, cantine, soffitte e terrazzi. Anche gli appartamenti con più di 200 metri quadrati ma di un unico vano, sono considerati di lusso. Infine, una casa è considerata di lusso se ha una superficie superiore a 160 metri quadrati, con terrazzi di almeno 65 metri quadri, almeno due ascensori e particolari caratteristiche che la rendono “unica”, come la presenza di scale non necessarie per la sicurezza ma scelte per una maggiore comodità o estetica.

Ormai l’italia è sotto un regime fiscale, stanno facendo scappare investimenti, investitori e capitali all’estero.

