Rock e lirica insieme per un concerto unico. L’album capolavoro dei Queen, Barcelona, rivivrà al Teatro Antico di Taormina, venerdì 13 settembre a partire dalle ore 21, nella chiave sinfonica arrangiata ad hoc dal Maestro Roberto Molinelli.



Ad allietare il pubblico sarà in particolare la fusione, ancora oggi estremamente moderna, tra la straordinaria voce di un soprano di fama internazionale, Desirée Rancatore- che reinterpreta una delle più grandi voci dell’Opera, Montserrat Caballé- e quella determinata e potente del rocker svedese Magnus- ad incarnare Freddie Mercury- per la prima volta accompagnati da un’orchestra di tutte donne, la siciliana Women Orchestra.



“Barcelona Opera Rock è un progetto innovativo, che unisce il rock alla lirica, così come aveva pensato Freddie Mercury con la realizzazione dell’album Barcelona- sottolinea il Maestro Roberto Molinelli- Il connubio Freddie Mercury e Montserrat Caballé è un connubio che resterà alla storia, e noi lo stiamo riproponendo per la prima volta in Italia con esecuzione live dell’intero album Barcelona, da me orchestrato nella chiave sinfonica, come Mercury aveva immaginato quando lo scrisse”.



“Porteremo in scena duetti musicalmente molto diversi per stili e con una scrittura moderna- preannuncia Desirée Rancatore- e lo facciamo con grande emozione, ma anche divertendoci tantissimo. Sono in particolare molto legata al pezzo Love of my life, che il M° Molinelli ha arrangiato appositamente sulla mia voce, in chiave oserei dire mozartiana”.



“È un onore cantare le canzoni scritte da Freddie Mercury e dai Queen- aggiunge il cantante svedese Magnus, che da anni incarna la voce dell’immenso cantante rock britannico- ancor più farlo in un teatro dalla bellezza scenografica qual è quello di Taormina, al fianco di una delle più grandi voci liriche italiane e accompagnati dalla Women Orchestra. Sarà un’esperienza musicale indimenticabile, per noi e per il pubblico”.



È un progetto Sicilia Classica Festival con la direzione artistica di Nuccio Anselmo.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.