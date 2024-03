Luciana Di Bella, siciliana ma londinese di adozione, soprano dal singolare timbro luminoso e vellutato, si contraddistingue per la sua capacità di interpretare al contempo brani di stile diverso passando dal pop al lirico in un crossover perfetto e naturale. Il 28 di marzo, alle ore 21, a Catania, presso Zō Centro Culture Contemporanee, in occasione del PIANO DAY si esibirà in “Lullaby”, un progetto sviluppato assieme al pianista compositore Massimiliano Pace, un lavoro sul concetto della ninna nanna estremamente innovativo e rivoluzionario che recupera e trasforma brani di varia estrazione in una nuova forma di fruizione adulta. Lullaby è un caleidoscopio di emozioni e colori, un omaggio alla tenerezza senza erotismi scontati o romanticismo. È una energia senza età, senza genere e senza legami di relazione. Le lullabies presenti in questo progetto non sono semplificate per i bambini, ma trattate con una ricchezza musicale matura e intensa.

All’interno del programma proposto, oltre a brani originali composti da Massimiliano Pace e dalla stessa Luciana Di Bella, troviamo rivisitazioni ardite di canzoni ed arie come “Summertime” di Gershwin, “Sweet dreams” di Annie Lennox, un estratto da “Madama Butterfly” di Puccini, “Baby mine” la famosa ninna nanna tratta dal film Dumbo, fino ad arrivare ad una liricizzazione estrema del celebre brano di The Cure “Lullaby”.

Sul palco di Zō, Luciana Di Bella, soprano e Massimiliano Pace, pianoforte.

Il 24 marzo è in programma anche una data romana.

