Young Lee Won sarà la nuova allenatrice dell’Ardens Comiso. La coach coreana, naturalizzata italiana, allenerà in serie C la formazione del presidente Luca Occhipinti. Avrà al suo fianco il figlio Boram Alfieri, anch’egli aiuto allenatore.

Young Lee Won è un nome importante nella storia della pallavolo italiana. Ha giocato in serie A-1 con la Gierre Roma (con cui ha conquistato la Coppa CEV e la Final Four di Coppa Italia) e in A2 con il Palermo. Ma ha giocato anche a Caltagirone (città dove oggi vive con il marito Gianni Alfieri), a Mililtello, a Bari, a Cutro e nel Fidelis Torretta, in Calabria. Ha giocato fino a 58 anni, ricoprendo spesso il doppio ruolo di allenatrice – giocatrice, solo da pochi anni ha appeso le scarpette al gioco. A 64 anni ha deciso di ricominciare, questa volta solo da allenatrice, al timone dell’Ardens Comiso.



Quando viveva in Corea aveva cominciato la sua carriera da centrale, in Italia ha ricoperto egregiamente il ruolo di regista e palleggiatrice, con una longevità da record. Ha superato anche infortuni importanti (come la rottura del tendine d’Achille) ed è sempre tornata in campo nonostante l’età.

Young Lee Won e l’Ardens Comiso si erano già incontrate, quasi 24 anni fa. La giocatrice era in procinto di approdare a Comiso, poi non se ne fece nulla.

Il sogno ritorna dopo 24 anni, quando la Won aveva già chiuso, da qualche anno, la sua carriera. “Siamo molto felici e orgogliosi – afferma il presidente Luca Occhipinti – di essere riusciti a portare a Comiso una figura così importante nel mondo della pallavolo nazionale e internazionale. Il nostro settore tecnico, già altamente qualificato, si impreziosirà ulteriormente con questi nuovi innesti, il che aiuterà a confermare a tutte le nostre atlete, dai centri CAS alla prima squadra, preparazione e professionalità. Dò il benvenuto a Won e Boram nella famiglia Ardens augurando loro buon lavoro”.



“Era dal lontano 2000 che sarei dovuta venire, da giocatrice, a Comiso – ricorda Young Lee Won – ma tante vicende non lo hanno permesso. Avendo sentito la volontà della società e la serietà del lavoro, ho deciso di scommettere con me stessa per poter riuscire a dare tutto ciò che ho dentro sia all’Ardens che alle nuove ragazze che allenerò”.

Nella stagione che sta per cominciare Young Lee Won guiderà la prima squadra, che milita in serie C e il figlio Boram Alfieri la affiancherà come secondo. Won si occuperà anche di un gruppo di giovanissime che disputeranno nella prossima stagione il campionato di Under 13.



