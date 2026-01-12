La comunità di Torretta e quella di Palermo si stringono nel dolore per la scomparsa di Sergio Balsamo, il giovane di 33 anni che ha perso la vita dopo una lunga e sofferta battaglia in un letto d’ospedale. Il tragico epilogo è giunto venerdì scorso, segnando la fine di un calvario iniziato quattro mesi fa, quando un drammatico incidente stradale ha cambiato per sempre il destino della sua famiglia. Da quel violento impatto, avvenuto a settembre, il giovane non aveva più ripreso conoscenza, restando sospeso in uno stato di coma profondo che non gli ha lasciato scampo nonostante i numerosi tentativi dei medici.

La dinamica del fatale scontro

L’incidente si è verificato lungo la strada che collega il comune di Torretta al capoluogo siciliano. Sergio Balsamo stava percorrendo il tragitto verso casa in sella al suo scooter quando, improvvisamente, un bovino fuggito da un allevamento locale è sbucato sulla carreggiata. La ricostruzione dei fatti suggerisce che il giovane si sia trovato davanti l’animale senza avere il tempo materiale per una manovra evasiva efficace. L’impatto è stato violentissimo: l’animale è deceduto sul colpo, mentre il trentatreenne è stato disarcionato dal mezzo e sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto del contatto.

Il lungo ricovero e le indagini in corso

Immediatamente dopo il sinistro, i sanitari del 118 avevano trasportato il ferito in codice rosso al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, era stato disposto il trasferimento all’Ismett, centro d’eccellenza dove i familiari hanno vegliato per settimane, aggrappandosi a ogni minimo segnale di miglioramento. Purtroppo, dopo una fase di stabilità precaria, il quadro clinico è precipitato irreversibilmente. Sull’episodio continuano a indagare i carabinieri e la polizia municipale, con l’obiettivo di accertare le responsabilità relative alla fuga dell’animale dall’allevamento e verificare eventuali mancanze nei sistemi di custodia del bestiame.

Il dolore della famiglia e l’addio della moglie

La scomparsa di Sergio Balsamo lascia un vuoto incolmabile, specialmente per la moglie e le due figlie piccole che l’uomo amava profondamente. Attraverso un messaggio intriso di disperazione e amore, la consorte ha voluto ricordare il coraggio del marito, definendolo un leone che ha lottato fino all’ultimo istante. Le sue parole descrivono un dolore atroce e l’incapacità di accettare una realtà che vede spezzata un’esistenza ancora nel pieno della giovinezza. La donna ha sottolineato come Sergio fosse il pilastro della loro famiglia, la sua stessa “aria”, ribadendo che il legame che li univa resterà eterno nonostante la tragica separazione fisica.