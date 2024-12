Prosegue con una crescente adesione la campagna antinfluenzale itinerante dell’Asp di Palermo. Nel fine settimana sono state complessivamente 658 le somministrazioni effettuate nelle iniziative organizzate dal Direzione aziendale con il Dipartimento di prevenzione.

A Piazza Castelnuovo ancora una volta ha stazionato l’unità mobile, a bordo della quale sono state effettuate in 2 giorni 117 vaccinazioni, mentre 503 sono state complessivamente le somministrazioni nei 5 centri aperti sabato scorso in modalità Open day: Arcoleo, D’Azeglio, e Pietratagliata a Palermo, Termini Imerese e Lercara Friddi in provincia.

E’ stata un successo anche l’ennesima iniziativa organizzata in una chiesa parrocchiale. Domenica è stata la volta di San Vincenzo de’ Paoli dove sono state 38 le vaccinazioni somministrate.

Venerdì 6 dicembre il camper tornerà nuovamente a Piazza Castelnuovo dove dalle 9.30 alle 16 ci sarà l’opportunità di vaccinarsi contro l’influenza che rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane.

