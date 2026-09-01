L’Associazione “La Via dell’Arte” con il patrocinio del comune di Monterosso Almo, della locale Associazione Pro Loco, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la parrocchia San Giovanni Battista, il Lions Club Monti Iblei ed il Club Artisti Georgiani organizzano dal 5 al 13 settembre 2026 la Collettiva internazionale d’Arte denominata “L’Arte unisce il mondo”, che sarà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 17.30 presso Palazzo Cocuzza; la manifestazione è organizzata anche in onore del Patrono San Giovanni Battista, la cui festa ricade domenica 6 settembre.





“Monterosso Almo è la cittadella dell’Arte che ormai da diversi anni ci accoglie e ci permette di organizzare queste collettive internazionali che hanno avuto un risultato ormai evidente: diversi artisti Georgiani qui sono ormai di casa e promuovono questo territorio in Georgia. Al di là della scontata e consolidata accoglienza di questa città, noi continuiamo a diffondere la bellezza – afferma l’organizzatore e direttore artistico Roberto Guccione – convinti che l’arte unisce il mondo, le persone di buona volontà, coloro i quali hanno a cuore le sorti di questa terra; la nostra testimonianza continua”.

“Questo evento straordinario trasforma la nostra comunità – afferma il sindaco Salvatore Pagano- in un crocevia universale di creatività, dove culture, linguaggi e sensibilità provenienti da ogni parte del mondo si incontrano e si fondono. L’arte ha da sempre la straordinaria capacità di superare i confini geografici e linguistici, parlando direttamente al cuore delle persone e offrendo nuove chiavi di lettura della realtà contemporanea”.





“A nome di tutta la Pro Loco – afferma il Presidente Giovanni Morale – è un profondo onore accogliere e promuovere questa straordinaria collettiva d’arte, un evento che trasforma il nostro territorio in un palcoscenico vibrante di creatività e bellezza”.

Hanno annunciato la loro presenza: Maria Rita Schembari, Presidente Libero Consorzio Ragusa; On. Nello Di Pasquale, deputato regionale; Don Innocenzo Mascali, arciprete; Giovanni Aquila, presidente consiglio comunale Monterosso Almo; Pina Carnibella e Paolo Amato, assessori; Vincenzo Canzonieri, anatomo patologo – CRO di Aviano; Flavio Rizzolio, Università Cà Foscari; Isabella Caligiuri, ricercatrice CRO di Aviano; Giuseppe Fanetti, dirigente medico CRO Aviano; Salvo La Terra, chirurgo Ospedale di Vittoria; Fabio Biagio La Torre, dirigente medico otorinolaringoiatra Pordenone; Alfredo Falletta, imprenditore; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Marco Guccione, musicista; Alessandro Cassibba, tenore; Nina Darchia, delegata associazione La via dell’ Arte in Georgia; Tako Esebua, soprano della Georgia; Salvatore Avola, assessore al Comune di Vittoria; Pina Spataro, già dirigente scolastico; Pikria Kuchukhidze, ballerina georgiana, delegata Ass. ‘‘La Via dell’Arte’’ Italia; Nana Wulfkuhle Meladze, stilista di moda georgiana; Endo Giarin, Verona; Shorena Kutchukhidze, insegnante benemerita e storica; Salvatore Pecoraro, avvocato; Riccardo Terranova, ufficiale responsabile Caserma di Vittoria del Corpo Militare CRI; Rossana Colucci, avvocato, presidente associazione Agorà; Maestro Enzo Napolitano.





La mostra rimarrà aperta fino al 13 settembre 2026 e sarà possibile visitarla presso Palazzo Cocuzza, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20.

La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana, giornalista.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Rita Guardavascio, Milena Emma Caracciolo, Anna Concetta Porcino, Pino Razza, Rosanna Reategui, Paola Maver, Michelina Milella, Loredana Pellegrino, Salvatore Gerbino, Verena Papin, Loredana Aimi, Dino Puglisi, Katalin N. Sebestyén, Dóbus György, Dóbus Dorka, Valentina Dezio, Mina Di Salvo( εδεν DSG), Florinda Giannone, Giannina Zurardelli, Titti Rapisarda, Maria Luisa Romano, Mario Vittoria, Carmelo Battaglia, Luisa Barrano, Andrea Harangi, Pippo Depetro, Carmelisa Paravizzini, Nelly Fonte, Lucilla Luciani, Adriana Stella, Paolo Golino, Donatella Bucchieri, Rosanna De Carlo, Maria Luisa Romagnoli, Giovanni Bennali, Carmelinda Alacqua, Nuccia Sileci, Daniele Bagnara, Fabrizio Licitra, Luisa Puglisi, Maria Marabita, Salvatore Cellura, Nina Darchia, Eka Kalatozi, Dalila Minjoraia Paisio, Anastasia Tassia kvelashvili, Nana Dopadze, Elene Mamulashvili, Ketevan Meskhi, Nona Chanturia, Phridon Bolkvadze İJARETELİ, Mariam Kotrikadze, Lali Matiashvili, Tinatin Datishvili, Tamari Esebua, Mariam Esebua, Ketevan Gabelia, Khatuna Gozalishvili, Rusudan Tsulaia, Maia Nakhutsrishivili, Giovanna Cusumano, Sophia Panchulidze, Gianna Di Martino, Cristina Russo.



Luogo: MONTEROSSO ALMO, RAGUSA, SICILIA

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