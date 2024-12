Un artista di Palermo nel mondo, vissuto tra New York, Cordoba e Lima, che ha scelto di tornare nella sua città di origine per insegnare anche qui cosa è il bello.

Giacomo Rizzo, professore di Scultura e Tecniche di fonderia e autore dell’ultima statua del Festino di Santa Rosalia, racconta la sua vita nella puntata 59 di “Egoriferiti”, il podcast disponibile su YouTube e Spotify tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=WeDwkk48xAo&t=30s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/1dTRJ1ocg9iUIfNqOPEOHh?si=32c95295244b4b80

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Rizzo ha raccontato cosa vuol dire essere un artista “resistente” a Palermo, ma ha anche ricordato quando – come primo artista occidentale a essere accolto per operare dentro il Templo del sol, nel Koriquancha, a Cuzco, che è la città avamposto per entrare a Machu Picchu – si è ritrovato a vivere in Perù il colpo di Stato del 2022.





