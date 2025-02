L’Asp di Siracusa ha dotato il reparto di Oftalmologia dell’ospedale Umberto I di Femtolaser per gli interventi chirurgici di cataratta.

A darne notizia è il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone: “La dotazione di questa tipologia di laser di ultima generazione, tra le prime presenti nelle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, consente di sfruttare una tecnologia innovativa che fornisce ai pazienti interventi meno invasivi, minimizzando lo stress chirurgico sull’occhio e consentendo una più rapida ripresa post operatoria.

La dotazione di questo nuovo strumento – aggiunge – rientrata nell’ambito delle innovazioni tecnologiche e strumentali di ultima generazione che abbiamo avviato in tutte le strutture ospedaliere e territoriali di questa provincia per offrire ai pazienti servizi sanitari sempre più efficienti e all’avanguardia mediante l’utilizzo delle più alte e più moderne tecnologie a disposizione”.

“ È un importante passo avanti nella chirurgia in ambito oftalmico – commenta il direttore sanitario dell’ASP di Siracusa Salvatore Madonia – e i vantaggi a cui è legato l’utilizzo di tale tipologia di laser, oltre ad eliminare le incisioni con bisturi e ridurre il tempo e l’energia degli ultrasuoni, lo rendono adatto non solo per il trattamento della cataratta, ma anche dei principali difetti refrattivi con precisione di esecuzione”.

