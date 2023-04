Partecipazione condivisa tra Enti Parchi: si è svolta ieri, nel Parco

dei Nebrodi, su iniziativa dell’Assessore Regionale al Territorio e

Ambiente, Elena Pagana, un significativo incontro istituzionale, ed il

primo dei quattro programmati, con i Commissari Straordinari dei Parchi

Siciliani.

Gli argomenti trattati, che hanno riguardato tematiche diverse, sono

stati, tuttavia, particolarmente incentrati sulle criticità che

presenta, data anche la limitata disponibilità di risorse economiche

assegnate agli Enti, la performance della gestione finanziaria e la

conseguente programmazione per la definizione di iniziative future.

Richiesto, anche l’aggiornamento dei Regolamenti degli Enti Parco, per

l’armonizzazione delle correlate procedure amministrative, nell’ottica

di una evidente semplificazione in grado di snellire i meccanismi

attuativi.

Per l’Assessore Elena Pagana i Parchi sono una grande risorsa, che

necessitano delle adeguate disponibilità finanziarie.

Siamo al lavoro per trovare soluzione congiunte, che ci permettano di

effettuare un salto di qualità: queste riunioni si svolgeranno

periodicamente presso i Parchi regionali per esaminare più da vicino

esigenze e proposte, come quelle acquisite oggi al Parco dei Nebrodi

conclude l’Assessore Pagana.

Il Commissario Salvatore Caltagirone, ringraziando l’Assessore Elena

Pagana per l’attenzione rivolta ai Parchi regionali, -ritiene – che una

rimodulazione delle risorse economiche assegnate agli Enti Parchi, si

rende necessaria sia per affrontare gli impegni istituzionali già

avviati che, nell’ottica di una corretta gestione programmatica interna.

D’altronde -continua – i flussi statistici, i mass media, attestano che

il target turistico straniero è fortemente in crescita nella nostra

Regione e, questo fa ben sperare che vi sia una buona ripresa economica

nei territori delle aree protette. Tuttavia – conclude- l’evidente

necessità di continuare a promuovere le aree protette, non può che

essere pianificata in una ottica di condivisone strategica di

partenariato che, da una parte esalti l’unicità d’intenti degli Enti

Parchi, e dall’altra, la performance di ciascuno di essi, sia lo

strumento metodologico con il quale ogni amministrazione dimostri il

miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita delle

competenze professionali al proprio interno.

Ed infine, anche la semplificazione amministrativa, può rappresentare

uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere, centrata su strategie

mirate e basata su strumenti, quale l’informatizzazione.

Presenti i Commissari straordinari degli Enti Parchi Giovanni Cavallaro

(parco dei Nebrodi), Santi Trovato (parco dell’Alcantara), Vincenzo

Spartà (parco dell’Etna) e la dirigente del Dipartimento Ambiente

Patrizia Valenti.

