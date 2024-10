Siracusa – Sono arrivate a dodici le candeline che spegnerà oggi, giovedì 31 ottobre, l’associazione di volontariato Astrea, nata a Siracusa nel 2012 in memoria di Stefano Biondo, lo sfortunato disabile morto a soli 21 anni per un caso di malasanità.



Una dozzina d’anni spesi giornalmente in aiuto delle fasce più vulnerabili del territorio e nei confronti degli animali. Dal progetto “IO DONO” che promuove la cultura del riuso, al doposcuola solidale, oggi infatti le attività poste in essere dall’Associazione Astrea sono molteplici e si moltiplicano grazie alla forte volontà di fare rete e collaborare con realtà, enti territoriali e con chiunque sposi le stesse finalità.



Presso la sede di Astrea si distribuisce quotidianamente l’invenduto di bar e panifici, si effettua la distribuzione di alimenti e orto frutta, prodotti per l’igiene, materiali scolastici, corredini nascita, ausili disabili, vestiti, scarpe, biancheria. Inoltre “Io Dono” ha una pagina Facebook dove si veicolano donazioni di mobilia ed elettrodomestici.



Molteplici sono stati negli anni gli eventi benefici, sempre e volutamente, sotto le spoglie di grandi feste all’interno delle quali sono stati distribuiti aiuti. Tra queste “Il Natale in lock down” che ha visto in azione i babbi Natale per distribuire pacchi spesa alle famiglie, lo stesso con la “Befana in Smart working”, la “Casa di Babbo Natale e l’officina degli Elfi”, “PasquiAmo” e tanto altro ancora.

Astrea oggi offre il proprio servizio a oltre 1600 utenti per i quali è a disposizione anche il supporto psicologico e legale gratuito.



Quest’anno il Direttivo di Astrea ha deciso di festeggiare il 12 compleanno onorando il proprio mandato nell’unico modo che conosce, fare del bene. Per questo motivo chiede alla cittadinanza di convogliare i propri sforzi per aiutare la piccola Noemi, la bimba siracusana di 5 anni che, dovrà effettuare un intervento negli USA, chiamato Rizotomia Dorsale Selettiva (SDR), che potrebbe eliminare la spasticità delle gambe e darle la possibilità di camminare, anche se per piccoli tratti, in autonomia. Per chi volesse contribuire potrà farlo seguendo il link:

GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/vtkw4e-operazione-per-noemi?attribution_id=sl:00cdabcb-ce22-491e-b429-72c7d023484e&utm_campaign=natman_sharesheet_dash&utm_content=amp8_c&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp



“Sono molto felice di questo traguardo, – dichiara Rossana La Monica presidente di Astrea – abbiamo iniziato quest’avventura senza sapere realmente a cosa andavamo incontro, ma avevamo dalla nostra parte una motivazione fortissima e tanto buon cuore. Il nostro è stato un puzzle che in questi anni ha preso forma grazie all’aiuto di volontari e volontarie che sono arrivati. Abbiamo acquistato conoscenze e fatto esperienze, soprattutto ascoltando i bisogni della comunità multiculturale che abita la nostra bella città e la provincia. Così, – conclude La Monica – Astrea ha plasmato la sua identità.”



“Il senso della vita è quello di trovare ciascuno il proprio dono, da vicepresidente di Astrea – dichiara Benedetta Burrello – penso che il mio sia donare al prossimo e chi meglio di noi che facciamo parte di un’associazione di volontariato può farlo? Ringrazio tutte e tutti di farne parte sempre e ogni giorno”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.