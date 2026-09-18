Presentata la XII “Stagione Teatrale 2026 – 2027” a cura dell’associazione di promozione sociale “Pensieri Riflessi”, diretta artisticamente da Paola Marchese. Al Teatro “Nuovo Sipario Blu” di Catania, protagonisti quattro appuntamenti pensati nel segno della valorizzazione della cultura teatrale quale occasione propizia per fondere la drammaturgia di alto livello alla riflessione contemporanea.

Inaugura il tabellone “L’anatra all’arancia” di William Douglas-Home per la regia di Marcello Marchese (11 ottobre 2026, ore 18.30, turno unico domenicale per tutti gli spettacoli), un classico della commedia degli equivoci rielaborato per il teatro francese da Marc-Gilbert Sauvajon. Seguiranno: “Black comedy” di Peter Shaffer per la regia di David Marchese (17 gennaio 2027, ore 18.30, turno unico domenicale per tutti gli spettacoli), spettacolo brillante basato su un trucco visivo invertito: un giovane scultore organizza una cena per fare colpo sul suocero ma durante la serata viene a mancare la luce; “Malia” di Luigi Capuana per la regia di Paola Marchese (4 aprile 2027, ore 18.30, turno unico domenicale per tutti gli spettacoli), l’opera tratta il delicato tema della “mavaria”, utilizzata in tempi antichi come scusa per ogni malessere, in particolare il “male d’amore” che poteva rovinare la vita di giovani fanciulle; “Rumori fuori scena” di Michael Frayn per la regia di Paola e Marcello Marchese (6 giugno 2027, ore 18.30, turno unico domenicale per tutti gli spettacoli), intramontabile classico del teatro brillante, diffusamente rappresentato e considerato uno dei capisaldi del metateatro.





«Siamo giunti alla nostra dodicesima stagione teatrale, la quinta dopo la pandemia che ha fermato per un po’ di tempo l’attività teatrale. Ancora i postumi di quello stop obbligato si fanno sentire sul teatro ma la nostra volontà di diffondere l’arte attraverso la bellezza che la macchina teatrale riversa nel mondo e nei cuori delle persone è più forte di qualunque difficoltà. In fondo, le compagnie “amatoriali” si chiamano così perché il motore che muove tutto è proprio l’amore: l’amore per il teatro, l’amore per la cultura, l’amore per l’arte in genere di cui molti dei membri della compagnia sono rappresentanti anche in altri settori (musica, pittura, cinema, danza).





La stagione che sta per iniziare ci mette in gioco in maniera più intensa vista la difficoltà degli spettacoli che abbiamo deciso di proporre al pubblico. Spettacoli reduci da successi planetari, tecnicamente imprevedibili, intensi per le emozioni forti che trasmettono. Tutti, però, fuori dai canoni del sentire comune, fuori dai giri del classico vedere. La compagnia è nata con l’idea di portare in scena qualcosa di poco visto in giro, cosa che rimane sempre la mission principale, pur non disdegnando i classici che proponiamo in cartellone per non dimenticarci da dove veniamo ma anche per raccontare nuove versioni. Dunque, uno spettacolo come “Malia” di Capuana verrà rivisitato in chiave musicale, riprendendo le sue vere origini, e sarà affiancato da spettacoli di autori internazionali, ormai fiore all’occhiello di “Pensieri Riflessi”. La comicità accompagnerà sempre la stagione, in un alternarsi di commedie e drammi, perché come a teatro, la vita è un’altalena di sentimenti e a noi piace farli provare il più possibile ai nostri spettatori», dichiara Paola Marchese.

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L’Associazione di Promozione Sociale Pensieri Riflessi nasce a Catania nel 2010 grazie all’esperienza precedentemente maturata da parte dei suoi fondatori in gruppi teatrali amatoriali e cori polifonici a cui hanno partecipato per tantissimi anni come attori, cantanti, direttori o come organizzatori. Nel campo del teatro, dalle originali produzioni di stampo dialettale e tradizionale (Martoglio, Pirandello, Scarpetta, De Filippo, autori teatrali nostrani contemporanei) arriviamo alle produzioni di stampo internazionale, con autori quali Neil Simon, Ray Cooney, Agatha Christie ma anche con un’attenzione particolare al teatro contemporaneo in lingua come quello di Lillo e Greg o di autori poco noti al grande pubblico e alle nuove sperimentazioni del teatro partenopeo di autori come Vincenzo Salemme. Nel campo musicale, oltre alla realizzazione di musical come la riduzione in italiano di Jesus Christ Superstar o la messa in scena di Forza venite gente, dal 2016 si occupa dell’organizzazione di concerti Gospel, di musica classica e lirica e tradizionale siciliana come Love Over Time, In Your Sanctuary, Sicilia Antica, grazie alla nascita, in seno all’associazione, del gruppo vocale Kaleidosingers Vocal Group.





Tra le opere teatrali rappresentate (che sono più di 30) citiamo inoltre: Il mistero dell’assassino misterioso di Lillo e Greg con cui la compagnia ha vinto diversi premi (migliore attore protagonista, migliore attore non protagonista, migliore attore caratterista, migliore regia e migliore spettacolo nell’ambito del Premio “Federico De Roberto” nel 2016); Andy e Norman di Neil Simon con cui la compagnia ha vinto diversi premi (migliore attore protagonista, migliore attore caratterista, migliore regia, Premio “Un Re dello spettacolo” nel 2015); Trappola per topi di Agatha Christie; L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde; Clue – Il delitto è servito, elaborazione e regia di David Marchese; Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello; Le sue sorgive di Saverio Fiducia e molti altri.

Ha collaborato con l’associazione Ouroboros per la realizzazione dello spettacolo di impegno sociale L’invisibile di Giovanna Valenti presentato al Fringe Catania Off Festival con il quale ha vinto l’AWARD 2024 – VOTI DEL PUBBLICO.





• Abbonamento ai 4 spettacoli 40 €

• Ridotto bambini fino a 12 anni 25 €

• Ridotto soci AVIS 35 €

• Promozioni speciali per famiglie e abbonati stagione precedente.

Luogo: Teatro “Nuovo Sipario Blu” di Catania, Largo Francesco Ventorino , 2, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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