L’appuntamento, aperto a tutti, è previsto giovedì 29 giugno, alle ore 18:00, in piazzetta Bagnasco,

a Palermo .

Modera l’evento Donato Didonna, imprenditore e presidente dell’Associazione.

Interverrà il prof. Antonio Chella, con la partecipazione del prof. Filippo Sorbello.

Continua la stagione di eventi di divulgazione scientifica dell’Associazione Piazzetta Bagnasco con un argomento al centro del dibattito pubblico, non solo scientifico, ma anche etico e filosofico: l’intelligenza artificiale. Si tratta di un’opportunità o di un rischio? A parlarne saranno due professori d’eccezione: Antonio Chella e Filippo Sorbello.

L’incontro, aperto a chiunque volesse partecipare, sarà l’occasione per riflettere insieme sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale come ChatGPT: il sistema di chatbot che genera testi, apparentemente, indistinguibili da quelli scritti da una persona. Parliamo, infatti, di un software progettato per la generazione di testo per simulare una conversazione con un essere umano, sviluppato da OpenAI, nota organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale. Il suo funzionamento si basa su GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3): un modello di elaborazione del linguaggio naturale (o NLP) sviluppato dalla stessa OpenAI.

GPT-3 è stato progettato usando una grande quantità e varietà di testi (tra cui circa 800 GB di dati tratti da libri, articoli, contenuti Web, conversazioni umane, etc.), così da produrre testo in modo autonomo, rendendolo molto simile allo scritto generato da un utente umano. I suoi 175 miliardi di parametri lo rendono uno dei modelli più versatili della categoria, visto che è in grado di essere utilizzato in molteplici modi: assistenza automatica, generazione di testo, riepilogo automatico, traduzione automatica, generazione di codice.

Ad approfondire l’argomento sarà un veterano di piazzetta Bagnasco: Antonio Chella, professore ordinario di Robotica, Direttore del RoboticsLab presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, e Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Robotica di nuova attivazione. Inoltre, è Honorary Professor presso l’Università di Manchester UK ed è associato al gruppo di ricerca di Cognitive Systems for Robotics dell’ICAR, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Studioso di Machine Consciousness, Modelli cognitivi della mente, Creatività computazionale, Quantum AI, è stato anche direttore del Centro Interdipartimentale per la Tecnologia della Conoscenza (CITC) e del Dipartimento di Ingegneria Informatica (DINFO), presidente del corso di studi di Ingegneria Informatica, coordinatore del corso di Dottorato in Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica. Ha coordinato diversi progetti di ricerca italiani ed europei. È autore di più di 200 pubblicazioni e direttore editoriale di riviste scientifiche e collane di libri nei settori della Coscienza nei Robot, della Creatività Computazionale, delle Scienze Cognitive e dell’Intelligenza Artificiale. Le attività di ricerca scientifica del prof. Chella sono state oggetto di articoli e interviste apparse su riviste e quotidiani nazionali ed internazionali tra cui La Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, New Scientist, The Guardian, Interview, The New York Times.

Ad affiancare nel dibattito il prof. Chella sarà Filippo Sorbello: già docente del corso di Architetture avanzate dei calcolatori, nell’ambito del corso di laurea magistrale di Ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Palermo. È stato, inoltre, docente di Calcolatori elettronici e di Storia dell’informatica.

È senior member della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Society). È Presidente dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, già del Buon Gusto, di Palermo (Decreto Ministro dei Beni Culturali). È anche socio della ACM (Association for Computing Machine), della AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni) prima chiamata AEI, dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), della SIREN (Società Italiana di Reti Neuroniche) e dell’AI*IA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale). È stato, più volte, eletto nel direttivo dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza artificiale AI*IA, di cui è stato socio fondatore.

A moderare l’incontro sarà Donato Didonna, presidente dell’Associazione Piazzetta Bagnasco, che commenta così l’evento in programma: “Il futuro ci fa spesso paura perché, a differenza del passato, non ne abbiamo esperienza, ma proprio l’esperienza insegna che siamo andati sempre a migliorare nel tempo le nostre condizioni di vita grazie al progresso tecnologico e scientifico che va sicuramente regolato, mentre il luddismo rimane sempre un approccio perdente”.

L’Associazione Piazzetta Bagnasco

L’Associazione Piazzetta Bagnasco, costituita nel 2019, è un’associazione di promozione sociale e culturale, apartitica e senza fini di lucro, ispirata alla crescita del capitale civico, presupposto anche di quello economico, attraverso l’esercizio dell’attività imprenditoriale socialmente responsabile. È composta da commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di servizi con sede nell’omonima piazzetta o nelle vie che ad essa conducono. L’associazione, infatti, riporta il nome di un vero e proprio luogo fisico nel centro di Palermo.

Tra le tante varie attività dell’associazione c’è la promozione di iniziative culturali e artistiche di qualità. Ogni anno, infatti, viene presentato un ricco calendario di eventi primaverili – estivi (da due a tre ogni settimana, Ferragosto compreso). Così Piazzetta Bagnasco diventa centro nevralgico, cuore pulsante e snodo di manifestazioni che richiamano palermitani e non solo a partecipare a eventi intellettuali, scientifici, culinari, musicali, politici, letterari e artistici. L’associazione si fonde quindi nel suo luogo simbolo, trasformando la piazzetta nel salotto della città, ripopolandolo anche d’estate.

La programmazione di eventi

La scorsa stagione ha riscosso apprezzamenti provenienti da un pubblico ogni volta variegato e ben assortito. Il programma è stato connotato, ad esempio, da presentazioni di libri alla presenza dell’autore. In collaborazione con la business community Palermo Mediterranea e l’Università di Palermo, sono stati organizzati appuntamenti con imprenditori che hanno raccontato la storia della propria attività e regalato un’idea di impresa a giovani desiderosi di cimentarsi in una start-up. Non sono mancati: eventi musicali con artisti locali, incontri all’interno di Piano City coordinati da Gery Palazzotto, e incontri all’interno di iDesign, a cura di Daniela Brignone.

Il successo dell’edizione di eventi 2022 segna la strada per la riedizione di nuove iniziative che caratterizzano la stagione 2023.

Il programma si sviluppa su queste aree:

Presentazione di libri come ormai da consolidata tradizione, con personaggi anche di rilievo nazionale; Incontri su temi di Storia contemporanea, nell’80° anniversario dello sbarco degli Alleati in Sicilia, a cura di Lino Buscemi; Incontri su temi di divulgazione scientifica; Eventi musicali e artistici.

Gli eventi avranno luogo, da aprile a ottobre, nel secondo pomeriggio (indicativamente nell’orario 18:00 – 20:00) dei seguenti giorni: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.

