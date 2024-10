Il riconoscimento le è stato conferito per il suo notevole percorso artistico che l’ha portata nei mesi scorsi a interpretare “Fedra/ Ippolito portatore di corona” nella stagione appena conclusasi delle Rappresentazioni Classiche dell’INDA al Teatro Greco di Siracusa

Catania, 9 ottobre – L’attrice Alessandra Salamida, protagonista di Fedra al Teatro Greco di Siracusa nella stagione appena conclusasi delle Rappresentazioni Classiche dell’INDA, ha ricevuto nei giorni scorsi il Premio “Giovanni Verga”, organizzato e promosso dall’E.R.S.U. di Catania.

Il prestigioso riconoscimento, la cui cerimonia si è svolta nel comune Aci Trezza (Catania), è stato conferito all’attrice bergamasca per il suo notevole percorso artistico che l’ha portata nei mesi scorsi a interpretare “Fedra/ Ippolito portatore di corona” del regista Paul Curran.

“Sono onorata di ricevere questo premio, che mi è stato anche assegnato per il mio ruolo di Fedra al Teatro Greco di Siracusa, un’esperienza lavorativa che mi ha dato tantissimo a livello umano e professionale. Inoltre, ho sempre amato Verga e il mio primissimo ruolo a teatro è stato nello spettacolo ‘In portineria’, tratto dal suo testo. Ricevere questo riconoscimento in Sicilia mi emoziona molto, perché a livello artistico i miei successi più grandi sono legati a questa meravigliosa terra”, ha dichiarato Alessandra Salamida.

Biografia Alessandra Salamida

Laureata presso l’Università Statale di Milano sulla tragedia greca con il prof. Dario Del Corno. Diplomata come attrice professionista all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2009. Completa la sua formazione con registi di rilevanza internazionale tra cui Theodoros Terzopoulos.

Esordisce nel 2010 al Teatro Carcano di Milano con Giulio Bosetti con “Sei personaggi in cerca d’autore”; dal 2014 al 2016 è attrice nel ruolo di corifea presso l’I.N.D.A di Siracusa con Daniele Salvo, Moni Ovadia e Gabriele Lavia. Seguono “Medea” con Franco Branciaroli ed Elettra di Testori. Nel 2022 è autrice e protagonista dello spettacolo “Il

ratto di Proserpina” al Teatro greco romano di Catania. È Antigone nei “Sette contro Tebe” e Elena nelle “Troiane”, entrambe per la regia di Cinzia Maccagnano. Un sodalizio artistico che prosegue l’anno seguente in cui è protagonista di Antigone al Teatro antico di Catania per la regia della stessa Maccagnano. Nel 2024 corona un suo grande sogno: viene scelta dallo scozzese Paul Curran come protagonista in “Fedra / Ippolito portatore di corona” al Teatro greco di Siracusa.

Da sempre la sua passione per il teatro si accompagna a quella per la poesia e la letteratura greca, a cui si aggiunge lo studio della lingua neogreca, che approfondisce lavorando con attori e registi greci.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.