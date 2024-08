Giusi Cataldo è la nuova responsabile del dipartimento regionale disabilità della Democrazia Cristiana in Sicilia. La nomina le è stata conferita dal segretario regionale del partito, Stefano Cirillo. Giusi Cataldo è regista teatrale e attrice ed è stata la protagonista di uno spettacolo che per la prima volta in assoluto ha visto insieme sul palco attori udenti e sordi. In passato ha lavorato con Vittorio Gassman, Gigi Proietti e Giorgio Strehler e al cinema con Carlo Verdone, Mario Monicelli e Carlo Carlei.



“Ho aderito con entusiasmo alla proposta dell’amica Giovanna Gaballo, presidente della Sispi e dirigente della DC, e del segretario regionale del partito Stefano Cirillo. Il dipartimento che guiderò esprime tutto il mio vissuto, l’impegno e la passione che ho sempre messo nella mia vita per migliorare le condizioni dei sordi che conosco molto bene visto che entrambi i miei genitori lo erano. E il progetto della DC racchiude la mia vita personale e anche quella professionale; non ho mai smesso, attraverso il mio lavoro, di occuparmi del mondo dei sordi ed è quello che voglio continuare a fare. Sono, infatti, l’ideatrice e regista del progetto Videosegnart, si tratta di videoguide lis teatralizzate all’interno del Parco di Agrigento e di Segesta, un modo nuovo di raccontare l’arte ai sordi. Un percorso che ho intrapreso e che per me è molto importante. Oltre ai sordi, sono vicina a tutte le persone con disabilità e mi impegnerò per tutte loro”.

Giusi Cataldo ha realizzato anche le videoguide per non udenti al Museo del Tesoro di san Gennaro e vinto il premio Andersen per la miglior creazione digitale, una fiaba per bambini sordi.

“Quest’anno – aggiunge la nuova responsabile regionale disabilità della DC – ho realizzato un cortometraggio chiamato ‘Ha toccato!’, che ha vinto il primo premio di sceneggiatura ‘NuovoImaie’: si tratta della storia di una figlia di sordi, ambientata negli anni sessanta. All’interno del corto, girato tra Palermo e Cammarata, recitano due attori sordi e due bambini udenti figli di sordi. Spero possa partecipare al Festival dei corti per far conoscere ancora di più questo mondo”.

“Giusi Cataldo per la Sua esperienza umana e professionale è per la Democrazia Cristiana un valore aggiunto e con piacere la accogliamo nella nostra famiglia. Nell’ambito della politiche dei disabili saprà certamente indirizzare ad azioni concrete ed efficaci le nostre scelte e quelle del legislatore”. Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC.

Nella foto, da sinistra Stefano Cirillo, Giusi Cataldo, Giovanna Gaballo

