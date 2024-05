L’attrice siciliana Ester Vinci sarà Carmela La Rosa nella serie “Viola Come il Mare 2” diretta Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide in onda dal 24 aprile su Mediaset Infinity e dal 3 maggio su Canale 5.

Palermitana doc, l’artista interpreta la moglie di Antonio, proprietario di una pasticceria in cui anche lei lavora… è la principale sospettata della morte di Vincenzo.

“Sono davvero felice di essere stata scelta e pensata ancora una volta dal regista Alexis Sweet che stimo da sempre e con il quale sono tornata a lavorare dopo anni. Mi Aveva già diretta ne “Il tredicesimo apostolo”, “Intelligence” e “Il capo dei capi”, praticamente mi ha vista crescere e continua a stimarmi e la cosa è reciproca e mi emoziona. Peraltro essere anche riconfermata dalla stessa produzione la Lux Vide che mi ha già visto nei panni di Carla Brogi in Don Matteo 13 e per me è una bella soddisfazione”.

Ester Vinci nasce a Palermo è un’ attrice e danzatrice Italiana, consegue la maturità presso l’istituto Statale D’Arte di Palermo e durante gli studi scolastici coltiva anche le sue grandi passioni per la danza e la recitazione, studia danza classica al Teatro Massimo di Palermo e affianca gli studi di recitazione, diplomandosi in qualità di attrice al Teatro Biondo Stabile di Palermo, frequenta anche la scuola di teatro Teates, affiancando ai suoi studi una continua pratica di palcoscenico. Continua a perfezionarsi prendendo parte a numerosi stage, laboratori e masterclass tra cui “La palestra dell’attore” corso di recitazione diretto da Elio Germano e “Il potere dell’attore” Master Class diretta dall’ acting coach Ivana Chubbuck. Esordisce agli inizi degli anni duemila interpretando ruoli da protagonista e coprotagonista, primari e comprimari nel cinema (major e indipendente), in televisione, nel teatro di prosa e di commedia.

Il pubblico l’ha conosciuta nella fiction “Squadra Antimafia 8” nel ruolo di Rebecca Nigro. E’ una delle interpreti principali della serie tv “Don Matteo 13” ed è una delle protagoniste per la produzione Disney+ nella serie TV “I Leoni di Sicilia”, regia di Paolo Genovese interpretando il ruolo della Signora De Pace. In seguito prende parte a ruoli nelle serie tv “I Fratelli Corsaro” di Francesco Miccichè e in “Makari 3” di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Sempre in tv la vediamo interpretare vari ruoli nelle fiction “Il Tredicesimo Apostolo”, “Il Segreto dell’acqua”, “Le 3 Rose di Eva” e diverse docu-fiction Rai . Approda anche al Cinema con “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, “Dietro La Notte”, “Il Caso Dramonterre”, “Il Traduttore” e “Nero infinito”. E’ Protagonista della campagna di comunicazione IBDonna con lo spot sociale sul morbo di crohn per la regia di Paolo Genovese e di varie campagne pubblicitarie Rai: Spot Istituzionale sulla Legalità e Campagna di sensibilizzazione sociale E.N.S. Alterna l’attività cinematografica con quella teatrale e si avvicina alla commedia teatrale e musicale lavorando al Teatro Al Massimo di Palermo dove inizia a lavorare come ballerina per diverse opere liriche e balletti. Dal 2017 al 2019 è una delle protagoniste dello spettacolo teatrale “4 Donne e una canaglia” di Pierre Chesnot a fianco di Marisa Laurito, Gianfranco D’Angelo, Corinne Clery e Barbara Bouchet in tournèe in tutta Italia. In seguito, recita in “Bambole non c’è un Euro” di Pippo Franco, “Dalla foglia alla Voglia” di Gino Landi, “I miei primi 20 anni” di Sasà Salvaggio, “Una Carriera lunga 40 anni” di Gianfranco D’Angelo Si esibisce anche al Teatro Italia con “Forza Venite Gente “ di Silvio Spaccesi. In “40 anni di risate” prende parte allo spettacolo di Pier Francesco Pingitore con tutti gli artisti che hanno fatto la storia del Bagaglino. In televisione prende parte per diverse edizioni in programmi cult come i “I Migliori Anni” e “l’Anno Che Verrà” di Carlo Conti.

