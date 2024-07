A cosa è servita l’autonomia differenziata, che in Sicilia fondamentalmente esiste da oltre 75 anni, senza che abbia portato alcun vantaggio alla nostra terra? Se ne parlerà oggi alle 18.30 in piazzetta Bagnasco, nell’ambito degli incontri promossi dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” per animare la comunità attorno a temi di maggiore attualità.



A discuterne e rispondere alle tante sollecitazioni che sicuramente accenderanno il pomeriggio, saranno tre professori che sapranno illuminare i tanti aspetti di un tema che suscita ampi dibattiti come Michele Boldrin, professore di Economia alla Washington University of Louis, Carlo Amenta e Michele Battisti, professori di Economia all’Università degli Studi di Palermo.

Un’altra occasione, per la comunità di cittadini più attenti a determinati argomenti, di trascorrere un pomeriggio estivo in un contesto di confronto e arricchimento. Una delle iniziative del ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. A collaborare per le presentazioni editoriali, invece, la libreria Modus Vivendi e I Love Sicilia.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.