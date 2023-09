LAVORATORI OSS COVID IRCCS PIEMONTE NEUROLESI: LA CISL FP CHIEDE UN INCONTRO URGENTE ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE VOLO.

16/09/2023

Mentre continua presso gli uffici amministrativi di IRCCS Piemonte Neurolesi di Villa Contino il presidio permanente dei lavoratori precari OSS Covid della CISL FP Messina ormai cessati dal 28 febbraio 2023 e rimasti esclusi dalla stabilizzazione, non si ferma la battaglia portata avanti dal sindacato. Come anticipato durante il sit in dello scorso lunedì la Cisl Fp Messina ha infatti richiesto all’assessore regionale alla salute Volo un incontro urgente al fine di discutere e definire la stabilizzazione di tutti e 44 gli OSS Covid del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. “Abbiamo ribadito all’assessore Volo – spiega il segretario generale Giovanna Bicchieri – che i posti vacanti attualmente disponibili sono esclusivamente 13, che potrebbero diventare 15 entro la fine dell’anno e che, purtroppo, per ben due volte sono stati pubblicati dall’azienda elenchi che di fatto premieranno coloro che si trovano collocati al quarto criterio del protocollo d’intesa regionale, sottoscritto oltre che dall’assessore dalla Cisl Fp come unico sindacato per la Funzione Pubblica, anziché i legittimi vincitori, situati nella graduatoria della stessa azienda procedente, ovvero quella di IRCCS Piemonte e ASP Palermo, soggetto capofila. Fermo restando il possibile diritto leso dei 13 precari aventi diritto – conclude la Bicchieri – quello che chiediamo all’assessorato è un possibile aumento del tetto di spesa assunzionale per sanare la grave criticità rappresentata e procedere alla stabilizzazione di tutti i lavoratori. Se così non fosse, infatti, si tratterebbe degli unici 31 lavoratori che durante l’emergenza sanitaria del Covid hanno reso il loro contributo che rimarrebbero fuori dalle procedure di stabilizzazione della provincia di Messina.

