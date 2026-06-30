Terna informa che, nell’ambito dei lavori per la connessione alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria “Università di Palermo”, saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità in Piazza Indipendenza.

A seguito di alcuni rinvenimenti archeologici emersi durante gli scavi, per consentire la finalizzazione dei lavori e permettere la prosecuzione delle indagini, gli enti coinvolti, hanno disposto la chiusura del tratto di Piazza Indipendenza antistante la Presidenza della Regione Siciliana.









La modifica alla circolazione sarà attiva dalle ore 20:00 di giovedì 2 luglio fino alla mezzanotte di domenica 5 luglio.

L’area interessata sarà opportunamente segnalata e saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e limitare i possibili disagi alla circolazione.

L’intervento rientra nelle opere di sviluppo della rete elettrica locale finalizzate a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio nel territorio di Palermo.

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