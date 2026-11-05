Terna informa che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV “Chiaramonte Gulfi-Ciminna”, il 6 e il 17 novembre e il 3 dicembre saranno necessarie brevi sospensioni della circolazione sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le carreggiate. Le attività si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00 e comporteranno interruzioni temporanee del traffico, limitate al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole operazioni. Al termine di ciascuna fase di lavoro, la circolazione sarà regolarmente ripristinata, consentendo il transito dei veicoli.





Gli interventi prevedono l’installazione e la successiva rimozione di funi e reti di protezione, nonché lo stendimento dei cordini mediante elicottero, attività necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Le modalità di gestione della viabilità sono state concordate con gli enti e le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e del personale impegnato nei lavori e ridurre i disagi alla circolazione. Eventuali variazioni o riprogrammazioni delle attività saranno tempestivamente comunicate.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.