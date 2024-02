ROMA, 21 FEBBRAIO 2024 – “In un anno e mezzo questo Governo ha trovato il tempo di occuparsi di tutto, dai rave party alla carne coltivata, ma non della sicurezza sul lavoro. Invero, nel nuovo Codice degli appalti firmato da Salvini è stato esteso anche al settore pubblico quanto si verifica in quello privato: il subappalto a cascata e senza limiti. Non c’è stato alcun rafforzamento in termini di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cosa che invece era avvenuta nella scorsa legislatura anche grazie al Movimento 5 Stelle, ma anzi si è addirittura provato a tagliare tanto il Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni quanto le ore di formazione obbligatorie nei cantieri ad alto rischio. Oggi, in ultimo, il ministro Nordio ha sbarrato la strada alla nostra proposta di istituire una Procura nazionale del lavoro. Il tentativo di correre ai ripari dopo la tragedia di Firenze, costata la vita a 5 operai, si commenta da solo. Oltre alla Procura, da tempo chiediamo l’istituzione della patente a punti per le imprese e l’introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie, ma finora dal Governo abbiamo visto solo immobilismo”. Lo afferma il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello a margine della manifestazione organizzata a Roma da Cgil e Uil dopo la tragedia di Firenze.

