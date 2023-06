Catania, 3 giugno 2023 – Partirà lunedì 5 giugno, anche da Catania, la raccolta di firme a livello nazionale per sostenere la proposta di legge d’iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro”, promossa dalla Cisl con l’obiettivo di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese e dare piena applicazione dell’Articolo 46 della Costituzione.

L’avvio ufficiale avverrà, alle 16.30, al Seminario Arcivescovile (Via Braille 26 Catania), con un incontro organizzativo della Cisl etnea con i segretari delle federazioni di categoria, i responsabili dei servizi e delle associazioni e delle sedi Cisl distribuite in provincia, per tracciare le indicazioni utili all’iniziativa e illustrare nel dettaglio i contenuti della proposta.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.