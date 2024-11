Una donna siciliana in prima fila per collegare il commercio dell’isola con quello degli Emirati Arabi Uniti.

L’avvocata bagherese Maria Grazia Lo Cascio, per il secondo anno consecutivo, è stata accreditata come rappresentante per la Sicilia nel ruolo di advisor italian certified alla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, con sede a Dubai da 25 anni.

L’obiettivo è l’internazionalizzazione dei prodotti e servizi italiani e siciliani. Gli Emirati Arabi Uniti rivestono un’importanza strategica per le esportazioni italiane, che negli ultimi due anni hanno registrato un entusiasmante più 38 per cento, superando i 6 miliardi di euro di investimenti. Un dato storico e decisamente entusiasmante, con oltre 2.200 imprese italiane che hanno esportato nel Paese asiatico.

Il focus è offrire alle imprese siciliane ed italiane consulenza e supporto per accostarsi a un mercato ricco e competitivo come quello degli Emirati Arabi Uniti e dell’intera area del Golfo Persico. Oltre alla sede camerale di Dubai, di recente ha fatto seguito l’apertura dell’Ufficio camerale anche ad Abu Dhabi, a disposizione dei professionisti certificati, nonché l’attivazione dell’Antenna a Riyad che permetterà alla Camera di Commercio Italiana di essere presente in una realtà in forte espansione come l’Arabia Saudita.

L’avvocato Lo Cascio è stata scelta per la trentennale esperienza nel comparto civilistico, tributario e delle assicurazioni, delle transazioni commerciali, e della mediazione. «Ho sposato di buon grado – dice – la mission della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Forte di questo background esperienziale, intendo mettermi a disposizione di tutte quelle aziende siciliane e italiane, che vogliono investire in tali Paesi, in un ambiente multiculturale promettente, con l’obiettivo di veicolare l’eccellenza della qualità italiana e siciliana all’estero, con il supporto della Camera di Commercio italiana».





