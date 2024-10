Siciliando in tour. Le Grotte della Gurfa e il Castello Manfredonico di Mussomeli con Siciliando

Domenica 28 aprile 2024, l’associazione Siciliandostyle vi porterà alla scoperta delle Grotte della Gurfa, splendido esempio di architettura rupestre e manufatto antropico pervenutoci attraverso successive aggiunte e trasformazioni. Un luogo a cui è legato il mito di Minosse e che negli anni Novanta divenne celebre in quanto set del film “L’uomo delle stelle” del regista bagherese Giuseppe Tornatore. Siciliandostyle si pregerà per l’occasione dell’esperta conoscenza del professore Carmelo Montagna (oltre che della consueta presenza del professore Emanuele Drago) che sulle tematiche dei Tholos ha condotto diversi studi e che proverà a fare chiarezza sull’origine e la successiva destinazione del sito, facendo anche riferimento a fenomeni rituali legati alla luce.





Alla fine della visita all’interno delle Grotte, trasferimento a Mussomeli. Pranzo al ristorante AL CASTELLO (a seguire locandina con menù pranzo) .





Al termine del pranzo (ore 15.00 circa) visita del Castello Manfredonico, luogo suggestivo di rara bellezza, ricco di storia e mistero, uno scrigno superbo e prezioso nell’entroterra siciliano. Una fortezza eretta tra il XIV- XV sec. su di una rocca calcarea a 80 metri di altezza. Insieme scopriremo le leggende legate al castello come quella delle “tre principesse”, Clotilde, Margherita e Costanza, sorelle del ricco e potente principe Federico.





Rientro a Palermo entro le 19.30.





Chiunque volesse partecipare o ricevere informazioni, può farlo inviando una email all’indirizzo SiciliandoStyle@gmail.com o al numero whatsapp 3661332786.

Il costo è di euro 60 a persona per gli associati, per i non associati euro 65 (con possibilità di fare tessera annuale per associarsi al costo di 10 euro annuo per aver diritto, per ogni evento, ad un contributo da parte dell’Associazione che verrà decurtato dal prezzo iniziale).

La quota comprende :





1)Pullman A/R

2)Costo biglietto ingresso Grotte della Gurfa

3)Costo biglietto ingresso Castello Mussomeli

4)Pranzo menù completo ristorante AL CASTELLO

5)Animazione team Siciliando e degustazione dolce+ caffè/acqua durante il tragitto del pullman .

7)Guida d’eccezione Grotte Gurfa

6)Assicurazione





Ritrovo e partenza tour da piazzale Giotto alle ore 7,45 per partire alle 8,00 in punto (è prevista un’altra sosta presso lo svincolo di Villabate – sede mercato ortofrutticolo).





Durata tour: intera giornata.

Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe comode/ginniche.





Foto di Filippo Barbaria (Grotte della Gurfa) e Roberto di Modica (Castello Manfredonico)

