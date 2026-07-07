Donne forti, autentiche e combattive, vere e proprie leonesse capaci di affrontare le sfide quotidiane con coraggio, dignità e solidarietà. Sono quelle di cui parla Vanessa Ambrosecchio nel suo romanzo “Le leonesse di Vergine Maria”, edito da Mesogea. La presentazione alle 18 di martedì 7 luglio in piazzetta Bagnasco. Dialoga con l’autrice Eleonora Chiavetta. Letture a cura di Anna Calderone.

Sarà presente il Gruppo di Lettura della libreria MilleMondi.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

Il libro

Ambientato nella suggestiva borgata marinara di Vergine Maria, il romanzo di Vanessa Ambrosecchio si anima attraverso le voci delle donne che la abitando rivelando i loro sogni, le loro ferite e la loro straordinaria energia. L’autrice costruisce un affresco intenso e corale di una comunità che resiste alle tempeste della vita senza mai smettere di lottare. Un viaggio emozionante nel cuore più autentico di Palermo, alla scoperta della forza dirompente delle donne che animano le sue borgate e ne custodiscono l’anima.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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