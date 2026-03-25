”Le mafie e i traffici internazionali’‘ è Il tema dell’ultima conferenza del Progetto educativo antimafia, promosso dal Centro Studi Pio La Torre, che si svolgerà dalle 9 alle 11 di venerdì 27 marzo all’I.T.E.T. ”Giuseppe Garibaldi” di Marsala.

A portare i suoi saluti sarà il dirigente scolastico dell’istituto scolastico ospitante, Loana Giacalone. Interverranno: Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime – Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Giacomo Di Girolamo, direttore di TP24. Modera i lavori Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.

A essere collegate in videoconferenza saranno le scuole che hanno aderito al progetto, che potranno porre domande ai relatori.

La conferenza si potrà seguire in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre (www.piolatorre.it) e sul canale YouTube https://www.youtube.com/@centrostudipiolatorre6858/streams.





Luogo: I.T.E.T. ”Giuseppe Garibaldi’, Via Fici, 23, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

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