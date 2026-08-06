Esplorare i fondali marini, ammirarne la biodiversità e comprenderne la fragilità senza bisogno di bombole, muta o saper nuotare. È lo spirito delle “Immersioni all’Asciutto”, i laboratori di realtà virtuale promossi da Marevivo per avvicinare tutti — senza alcuna barriera — alla bellezza e alla salvaguardia del nostro patrimonio sommerso.

I prossimi appuntamenti si terranno il 10 e l’11 agosto, proponendo due serate in cui la tecnologia incontra la storia, la divulgazione scientifica e l’impegno per l’ambiente.





Il viaggio prenderà il via lunedì 10 agosto a Burgio, nella cornice del giardino dell’ex casello ferroviario. La serata si aprirà alle 20:30 con un racconto d’eccezione: il Dottor Mimmo Macaluso, ispettore onorario dei beni culturali della Regione Siciliana, condurrà il pubblico alla scoperta dell’affascinante storia dell’Isola Ferdinandea, l’isola “fantasma” apparsa e scomparsa nel Canale di Sicilia. A seguire, dalle 21:00 alle 23:00, i partecipanti potranno indossare i visori e vivere in prima persona l’emozione delle immersioni virtuali proprio nei fondali dell’Isola.





L’evento vede il patrocinio del Comune di Burgio e del MUCEB (Museo della Ceramica di Burgio).

Ecco il link per la prenotazione

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-immersioni-allasciutto-progetto-blue-life-100826-burgio-1996446325703

Il giorno successivo, martedì 11 agosto, Marevivo farà tappa alla Notte Bianca di Cattolica Eraclea. All’interno dello stand allestito in Piazza Umberto I, dalle 22:00 fino alla mezzanotte, sarà possibile fare un vero e proprio tuffo digitale tra i tesori del mare, esplorando i fondali siciliani più belli. L’evento vede il patrocinio del Comune di Cattolica Eraclea che l’ha inserito nel programma dell’Estate Cattolicese.





Ecco il link per la prenotazione https://www.eventbrite.com/e/biglietti-immersioni-allasciutto-progetto-blue-life-110826-cattolica-eraclea-1995465719684

Entrambi gli eventi sono gratuiti e rientrano nel progetto “Blue Life”, in collaborazione con la Pro Loco di Cattolica Eraclea e sostenuto dal Dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” (Anno 2024).

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