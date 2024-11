Palermo, 4 novembre 2024 – Non si spengono le luci sulle celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo, che si sono svolte a Palermo lo scorso venerdì 29 settembre. Mercoledì 6 novembre alle 10, alla Galleria d’arte moderna E. Restivo, in via Sant’Anna 21, a Palermo, si svolgerà un Forum di approfondimento sui temi emersi all’Hotel San Paolo Palace dove il Gal Terre Normanne era presente con uno stand in sinergia con il Comune di Palermo.

Nella considerazione che il mercato turistico, sia domestico che internazionale, sta attraversando, anche per ragioni geo-politiche, importanti cambiamenti, partendo dalla Giornata mondiale del turismo, il Forum del 6 novembre rappresenta un momento di ulteriore confronto con gli stakeholders, istituzionali e non, per elaborare strategie di promozione del territorio cittadino/provinciale in grado di fronteggiare e governare le nuove sfide del mercato turistico sempre più orientato sulla sostenibilità, inclusività, e in grado di intercettare i nuovi flussi del turismo delle radici, del turismo lento e dei cammini religiosi.

Gli interventi programmati durante il Forum saranno tenuti da leader di settore, coordinati dalla Logos srl, quali Francesco Passantino, docente di Data Science e Intelligenza Artificiale presso UET, Università Europea del Turismo; Marco Sajeva, ingegnere e fondatore e responsabile dello studio Visioni; Luca Albano, direttore Italia di Customer Alliance; Dina Ravera, presidente esecutivo di Destination Italia, TravelTech specializzata nel turismo incoming di qualità.

In particolare, verrà posta l’attenzione su come Data Science e Intelligenza Artificiale possano supportare l’estensione della stagionalità turistica, garantendo una pianificazione ottimale delle risorse e delle attività. Utilizzando metodi avanzati di analisi dei dati, è possibile identificare le tendenze della domanda e sviluppare strategie personalizzate che supportano la segmentazione del mercato e la creazione di esperienze su misura. L’obiettivo non è solo attrarre nuovi visitatori, ma anche promuovere una presenza turistica continuativa, capace di sostenere l’economia locale durante tutto l’anno, anche per arginare il fenomeno dell’overtourism nelle grandi città, Palermo nello specifico.

Previsti anche gli interventi istituzionali di Francesco Rossi, direttore tecnico del Gal Terre Normanne; e Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo. I lavori saranno moderati da Toti Piscopo, Ceo di Logos srl Comunicazione e Immagine e direttore editoriale di Travelnostop.com.

Per partecipare in presenza gli interessati possono pre-iscriversi al seguente link https://www.travelexpo.it/gal-terre-normanne-open-forum. In alternativa, i lavori del Forum verranno trasmessi in diretta dalle ore 10 sulla pagina Facebook di Travelnostop.com https://www.facebook.com/travelnostop.

Per info: 091.519165 – 336280293





L’area del Gal Terre Normanne si trova nella zona occidentale della Sicilia e partendo da Palermo comprende i comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Campofiorito, Carini, Cefalà Diana, Camporeale, Giardinello, Godrano, Monreale, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Corleone, Marineo, Montelepre, Roccamena, Torretta, Isola delle Femmine e Capaci.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.