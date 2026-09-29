**A nome della Segreteria Comunale UDC,



Salvino Caputo, V. Segretario Regionale

e Massimiliano Crapa, Responsabile Cittadino**





A Palermo, le ditte incaricate di scavare le strade per il passaggio di cavi o tubazioni spesso non ripristinano adeguatamente il manto stradale. Dopo gli scavi, viene steso solo un sottile strato di pece, senza rispettare la planarità del suolo circostante. Questo crea bozzi e irregolarità pericolose, soprattutto per i motociclisti.

Questi rattoppi superficiali compromettono la sicurezza e accelerano il degrado delle strade, che si rovinano rapidamente, costringendo a nuovi interventi. Le strade appena asfaltate vengono così danneggiate poco dopo, creando un circolo vizioso di lavori e disagi.

La responsabilità è delle ditte, che dovrebbero ripristinare il manto stradale come l’hanno trovato, e del Comune, che deve vigilare e sanzionare i lavori non conformi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. I cittadini pagano tasse elevate anche per la manutenzione e la sicurezza delle strade, e meritano strade sicure e ben tenute.





Per migliorare la situazione, proponiamo norme più severe, controlli rigorosi, depositi cauzionali dalle ditte, tecnologie innovative per il ripristino, sistemi di segnalazione per i cittadini e una migliore pianificazione degli interventi.

Solo con un impegno condiviso tra ditte e Comune Palermo potrà avere strade sicure e dignitose, evitando che la città diventi un vero “colabrodo”.

Segreteria Comunale UDC Palermo

Salvino Caputo, V. Segretario Regionale

Massimiliano Crapa, Responsabile Cittadino

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