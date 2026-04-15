Sarà presentato alle 19 di giovedì 16 aprile nel padiglione 15 del Campus di viale delle Scienze di Palermo (Gipsoteca, ottavo piano), nell’ambito degli eventi di comunità dal titolo “5 Giovedì al 15”, promossi dai Dipartimenti Cultura e Società e SPPEFF, il libro di Marco Antonio Pirrone “Le tante epifanie della razza. L’eugenica nell’America di Donald Trump e il razzismo come rapporto sociale” (124 pp., collana “Fuori le mura”), edito da Mediter Italia

«Un libro che svela il fallimento e il falso mito di quel positivismo che con la new economy avrebbe dovuto liberarci e salvare il mondo dalla fatica e dallo sfruttamento. Il Trumpismo aggressivo, cinico, comico e spietato, che è sotto i nostri occhi – scrive Victor Matteucci, autore della postfazione – esprime pienamente questa disperazione e questa crisi generale storica del capitalismo segnata dall’incubo del multilateralismo, dalla crisi del dollaro e dall’indebitamento insolvibile».

A interagire con l’autore saranno: Giulia Sajeva, ricercatrice, docente di gender studies, e Sergio Riggio, docente Cobas scuola, mediattivista.





Luogo: Gipsoteca, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.