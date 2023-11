La parola d’ordine sembra essere semplicità. Spose sempre più classiche, in alcuni casi audaci, che non rinunciano a pizzi e merletti ma che puntano a un make-up non troppo vistoso e acconciature quanto più minimaliste. Se questa è la tendenza del prossimo anno, a SposinLove 2023 si è dato comunque spazio a collezioni che strizzano l’occhio a ogni sposo e sposa, per soddisfare le richieste più svariate, con le migliori automobili, dalle più antiche alle più moderne, addobbi floreali d’impatto, scatti fotografici in grado di rendere eterne le emozioni del matrimonio, i ristoranti più iconici, l’intrattenimento su misura e persino gadget dedicati e personalizzabili, e l’arredamento per la propria casa. Conclusa un’altra edizione di successo della fiera del settore wedding ormai punto di riferimento per il sud Italia, organizzata da Eurofiere a SiciliaFiera, dal 2 al 5 novembre 2023. Le presenze dell’edizione 2023 hanno superato di gran lunga le circa 8 mila dello scorso anno sfiorando i 9mila visitatori nei quattro giorni. Sotto i riflettori il meglio del settore per assicurare, in anteprima, le più moderne tendenze per il giorno del sì. Tra le location si spazia dalla cantina all’agriturismo, dal classico ristorante a scelte più inusuali per rendere speciale il fatidico giorno nuziale. Anche le proposte food sono in grado di fornire menu adatti a palati di ogni genere, dal più esigente al più estroso. Nei quattro giorni di “Sposi in Love” importanti appuntamenti, dalle sfilate con le ultime collezioni sposa, sposo e cerimonia, tra cui l’evento del brand Versali che ha avuto come testimonial l’ex gieffino Luca Onestini e “The Great Makeup Show” con il make-up artist di fama internazionale Orazio Tomarchio che in un live show ha dato vita a 10 make-up sposa, che anticipano le collezioni 2024/2025. “Questa edizione purtroppo è stata segnata da un lutto che ha colpito la nostra famiglia – conclude Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di SposinLove – Mio padre, Salvatore Lanzafame, detto “Turi”, è stato il fondatore di Eurofiere e pioniere delle fiere settoriali in Sicilia riuscendo a evolvere il tradizionale format in un concept espositivo moderno e innovativo. A lui va il nostro grazie per il percorso intrapreso e per gli importanti insegnamenti che ci ha lasciato”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.