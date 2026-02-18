Un affetto radicato nella massiccia emigrazione storica e nel fascino contemporaneo per le tradizioni, il cibo e lo stile di vita dell’isola. La stretta relazione tra la Sicilia e l’Australia sarà celebrata dall’arte della cantora Sara Cappello, insieme al musicantore Fulvio Cama che porterà oltreoceano la cultura della sua Calabria. I due artisti saranno impegnati in un tour, dal 21 febbraio al 12 marzo, nella capitale Melbourne.

Lo spettacolo di musica e teatro, Mediterraneo Dream, sarà una narrazione cantata delle tradizioni del Sud Italia, della Sicilia e della Calabria in particolare. Lo spettacolo porterà in scena le antiche arti popolari attraverso il canto e la narrazione, l’arte dei pupi siciliani e dei cantastorie, insieme ai miti, alle leggende, alle storie e alle tradizioni secolari.





Dopo l’Australia, in programma altri tour internazionali.

Sara Cappello – Cantora, Palermo

Narratrice, cantautrice, cantora, ricercatrice. Ha pubblicato numerose opere musicali ed è tra i fondatori del Teatro Cantunera di Palermo. Nel dicembre 2021 è stata inserita nel Registro del Patrimonio Culturale Immateriale della Sicilia (REIS) a riconoscimento del suo impegno nel far rivivere la canzone tradizionale siciliana attraverso un costante lavoro di promozione e valorizzazione. I suoi spettacoli sono vere e proprie immersioni nella storia, nelle tradizioni e nelle memorie antiche, dove la narrazione e la musica – attraverso una forte espressione teatrale e cantata – affascinano il pubblico di tutte le età.





Fulvio Cama – Musicantore, Reggio Calabria

Compositore, polistrumentista, scrittore, liutaio. Vincitore di numerosi premi internazionali, incarna l’arte degli antichi Aedi e Cantastorie attraverso il suo inconfondibile stile di World Music e progetti musicali contemporanei. È fondatore e presidente di Fabulanova e direttore artistico del Centro Studi Culturali Siciliani e Mediterranei, nonché membro del Comitato Scientifico della Fondazione Rosa Balistreri di Licata (Agrigento). Ha pubblicato diverse registrazioni e video-narrazioni e vanta una vasta carriera concertistica, con collaborazioni con artisti di tutto il mondo. Suona chitarre e liuti antichi, lira calabrese, kalimba, bouzouki, saz baglama, oud, kora, didgeridoo e altri strumenti.





DATE TOUR “MEDITERRANEO DREAM” AUSTRALIA 2026

Fulvio Cama e Sara Cappello

Sab 21.02.2026

PALERMO

Teatro Cantunera, Presentazione Tour

Gio 26.02.2026 *

COBURG – MELBOURNE

Licodia Eubea Sicilian Social Club – 186 Sydney Rd.

Ven 27.02.2026

LIVE RADIO RETE ITALIA – MELBOURNE

“Tony Tardio” – Melville Road 35-37, Brunswick West. h 10,30

Ven 27.02.2026

RESERVOIR – MELBOURNE

Open Factory – 9 Cobham Street

Sab 28.02.2026

LIVE RADIO 3MBS – MELBOURNE

“Music in Melbourne” Abbotsford. h 11,45

Mar 03.03.2026

LIVE RADIO 3CR 855 AM – MELBOURNE

“Community Radio” 21 Smith Street Fitzroy. h 12,30

Mar 03.03.2026 *

CARLTON – MELBOURNE

CO.AS.IT. – 199 Faraday Street

Gio 05.03.2026

CARLTON – MELBOURNE

A.C.C.A. University Cafe – 257 Lygon Street

Gio 12.03.2026

MORNINGTON – PENINSULA

Villa Lisa – Tootgarook

