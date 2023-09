Parkinson e sport, una combinazione vincente e punto di forza della Fondazione LIMPE per il

Parkinson Onlus che il 30 settembre 2023 torna a far parlare di sé con LE VELE PER IL PARKINSON,

una manifestazione dove l’acqua, il vento e le vele accenderanno i riflettori sulla malattia.

Il Circolo Nautico NIC di Catania e il suo Presidente il Dr. Sergio Petrina e il Circolo Nautico

R.Y.C.C. Savoia di Napoli con il suo Presidente Avv. Fabrizio Cattaneo della Volta, co-

organizzatori della manifestazione, metteranno infatti a disposizione le proprie imbarcazioni per

portare a bordo persone affette da Parkinson. Con queste manifestazioni ci proponiamo di

avvicinare al mondo della vela persone con malattia di Parkinson e ci auspichiamo di sensibilizzare

maggiormente l’opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa molto diffusa ma

purtroppo ancora poco conosciuta – afferma il Presidente della Fondazione LIMPE per il

Parkinson Onlus Prof. Mario Zappia.

Il Parkinson è, infatti, essenzialmente una malattia del movimento e il movimento associato

all’attività fisica e sportiva sono supporti fondamentali che possono anche rallentare la

progressione della malattia e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Per questo motivo abbiamo

pensato che organizzare la manifestazione Le Vele per il Parkinson possa rappresentare per i

pazienti una valida occasione per superare i propri limiti e spingersi “oltre” – conclude il Prof.

Paolo Barone, socio Società Italiana Parkinson e altri Disordini del Movimento LIMPE – DISMOV e

promotore della manifestazione.

In Italia i pazienti affetti da Parkinson sono oltre 300 mila un numero destinato ad aumentare se si

pensa anche ai nuclei familiari coinvolti e ai caregiver. Con un esordio precoce/giovanile nel

10/15% dei casi questa malattia ha, in fase avanzata, delle complicanze motorie importanti e per

questo serve un approccio multidisciplinare che veda lo sport come supporto fondamentale al

percorso farmacologico e di cura.

Ufficio stampa

Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus

*Leeloo srl – Informazione e Comunicazione*

di Francesca Romana Gigli e Patrizia Notarnicola

Ufficio Stampa e Relazioni Istituzionali

3316158303 – 3316176325

3881066358 – 3383898673

www.leeloo.it

ufficiostampa.leeloo@gmail.com

FB – Leeloo Informazione e Comunicazione

LINKEDIN – Leeloo Informazione e Comunicazione

Luogo: Circolo Nautico NIC, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.