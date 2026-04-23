Il Parco Commerciale Le Zagare conferma il proprio ruolo attivo nel comprensorio etneo non solo come luogo di shopping, ma come spazio di valore per la comunità, promuovendo iniziative concrete dedicate al benessere e alla salute delle persone.

In collaborazione con il Centro Medico Le Zagare – da sempre punto di riferimento per professionalità, efficienza e vicinanza al territorio – è stata organizzata una giornata interamente dedicata alla prevenzione con screening gratuiti.





L’iniziativa, svoltasi lo scorso 22 aprile, ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 50 utenti che hanno aderito attivamente al progetto, confermando l’interesse e la sensibilità del pubblico verso temi fondamentali come la tutela della salute e la diagnosi precoce.

Nel corso della giornata sono stati messi a disposizione screening dedicati alla prevenzione del tumore del collo dell’utero, con Pap Test gratuito per le prime prenotazioni, e visite specialistiche per prevenire le patologie prostatiche.





Un’iniziativa concreta, accessibile e di grande impatto sociale, che rafforza la sinergia tra Le Zagare e il Centro Medico, entrambi impegnati nel promuovere una cultura sanitaria sempre più diffusa e consapevole.

«Eventi come questo rappresentano un tassello importante della nostra visione, quella di uno shopping center sempre più vicino alle esigenze reali delle persone, capace di offrire non solo servizi e intrattenimento, ma anche opportunità concrete di benessere e prevenzione», commentano la direzione e l’area marketing del Parco Commerciale.





Le Zagare continueranno a investire in iniziative di valore sociale, con un calendario di eventi pensato per coinvolgere il territorio e offrire esperienze utili, accessibili e di qualità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social del Parco Commerciale Le Zagare e il sito internet www.parcolezagare.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.