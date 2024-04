SLVTR pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 26 aprile, “SEX TAPE”, il suo nuovo EP pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.

Dopo la pubblicazione dei singoli estratti “4AM” e “Sirena” l’artista palermitano torna con il suo nuovo progetto discografico che rappresenta, in ognuna delle 5 tracce che lo compongono, le dinamiche e la natura di una differente relazione sentimentale disegnando, così, l’identikit di ogni rapporto.

Con l’ouverture “Intro”, il brano “Alice” e la focustrack “Ti Lascio”, “SEX TAPE” completa le tessere del mosaico che ritrae l’universo delle relazioni sentimentali di SLVTR. Sulle trascinanti produzioni delle atmosfere immersive e dalle sonorità club, la carica interpretativa e la poetica diretta e senza filtri dell’artista indagano, tra luci ed ombre, pulsioni carnali e valori ideali del sentimento.

– Ti lascio è la fine della storia, ma non della Storia. E’ il brano che precede quello di chiusura in SexTape. Il brano di chiusura, però è il brano di un nuovo inizio, al contrario dell’intro. Con “ti lascio” c’è di base la consapevolezza che sia giusto così e chiudere sputando in faccia tutto è l’unico modo per sentirsi definitivamente svuotato da quello che c’era. Non ho mai vissuto un amore che non fosse assoluto. Si, lei era tutto ma come tutto “tutto passa” – Dichiara SLVTR.

SEX TAPE è, così, una vivida espressione della sfera sentimentale tormentata di SLVTR. Un coinvolgente EP dalla spinta liberatoria attraverso cui l’artista si mette a nudo trasmettendo una forte componente di immedesimazione per l’ascoltatore.

