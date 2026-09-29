Velisti e rugbisti, medici e architetti, urbanisti e imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, professionisti dell’informazione, volontari e bambini. È ampia ed eterogenea la rete che Acto Sicilia – Alleanza contro il Tumore Ovarico ha costruito negli anni e che condivide una stessa storia: solidarietà, accoglienza e vicinanza attorno alle donne che affrontano un tumore ovarico.

Venerdì 2 ottobre saranno al centro di una serata dedicata a dire loro grazie. “L’eco di un grazie che continua” è un evento dedicato a chi non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e a tutti quelli che ogni giorno affrontano una delle malattie più gravi, con il sorriso e la voglia di farcela.





Una serata che guarda a ciò che è stato ma soprattutto a ciò che sarà con la presentazione delle nuove iniziative di Acto Sicilia. Un programma che mette insieme incontri tra musica, tè in giardino, laboratori, Land Art e progetti cittadini.

Acto Sicilia si è sempre distinta per l’approccio “vitale” alla malattia e vuole continuare a farlo. Negli anni ha coinvolto realtà molto diverse: sportivi, marinai, professioni, istituzioni, imprese e volontari hanno contribuito a costruire occasioni di socialità e condivisione per le pazienti e le loro famiglie.

Dal Giardino Magico realizzato all’interno dell’ospedale Cannizzaro di Catania, alle attività con i Briganti Rugby di Librino, fino alle iniziative in mare e alle regate con la Lega Navale Italiana. Una storia fatta di incontri e collaborazioni che l’associazione vuole riconoscere durante la serata. Un grazie rivolto a chi ha contribuito o a chi semplicemente, c’è sempre stato.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.