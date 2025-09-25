Un percorso di crescita personale dal titolo “La via dell’albero: radicarsi, crescere, fiorire” sarà presentato sabato 27 settembre 2025 a Pedara, presso l’Oasi della Grazia (Via Bolano 32), a partire dalle ore 10.00.

Condotto da due professioniste del settore, la dott.ssa Carmela di Carlo, psicologa, psicoterapeuta, ecotuner, formatore e la dott.ssa Daniela Bredice, psicologa, psicoterapeuta, ecotuner, il corso si propone di guidare i partecipanti in un viaggio interiore attraverso la metafora dell’albero.

“La nostra proposta” – afferma la dott.ssa Bredice – “è un laboratorio esperienziale che si ispira ai codici e agli elementi della natura, considerando l’albero come una mappa e una bussola che permette di esplorare le nostre dimensioni interiori e di riconnettere la natura dentro di noi con quella che ci circonda”.





La dott.ssa Di Carlo specifica che “partecipare a questo percorso significa concedersi uno spazio di ascolto e di riconnessione profonda con sé stessi e con la natura. È un’occasione per radicarsi, crescere e scoprire le proprie potenzialità in un contesto protetto e condiviso”.

Attraverso la metafora dell’albero il percorso proposto dall’associazione Kalipè e dal Centro Olos guida i partecipanti a esplorare diverse dimensioni interiori: dalle radici, che richiamano le memorie del passato e l’incontro con il bambino interiore, al tronco, simbolo del presente e della forza di stare al mondo, fino ai rami e ai frutti, che rappresentano aspirazioni, creatività e capacità generativa. Dal seme che racchiude potenzialità inespresse fino al cielo che apre a prospettive più ampie e spirituali, I’ albero diventa strumento per riconnettere la natura dentro di noi con quella che ci circonda, in un cammino protetto e condiviso nel valore del gruppo.





Il laboratorio si terrà a Pedara presso l’Oasi della Grazia e si struttura in due fine settimana: 4 / 5 ottobre dalle ore 10 alle 18 e 18/19 ottobre dalle ore 10 alle 18.

Kalipè è un’associazione che nasce in Sicilia come punto di riferimento per l’ecopsicologia, disciplina che unisce la crescita personale al legame con la natura. Fondata da Carmela Di Carlo, psicologa e psicoterapeuta, propone attività ed esperienze immersive in contesti naturali come l’Etna o le riserve del territorio, con l’idea che il contatto autentico con l’ambiente favorisca benessere interiore, consapevolezza e responsabilità ecologica.

Attraverso seminari, laboratori e percorsi di formazione e di introspezione, Kalipè invita le persone a “camminare con passo lento e consapevole”, ritrovando una relazione più profonda con sé stessi e con il mondo naturale.





L’associazione rappresenta la sede distaccata della Scuola Nazionale di Ecopsicologia Ecopsiché, fondata in Brianza da Marcella Danon: si tratta della prima realtà italiana interamente dedicata alla divulgazione, all’insegnamento e all’applicazione dell’ecopsicologia, una disciplina che unisce psicologia ed ecologia, studiando il legame tra benessere umano e relazione con la natura. Parte dall’idea che molte difficoltà psicologiche derivino dall’allontanamento dal mondo naturale e che riconnettersi con esso favorisca equilibrio interiore, crescita personale e responsabilità ecologica.

Ecco che il percorso esperienziale “La via dell’albero” offre ai partecipanti l’opportunità di intraprendere un viaggio di crescita personale e consapevolezza, esplorando in modo guidato e protetto le proprie radici, il presente e le aspirazioni future. Attraverso attività immersive, esercizi di introspezione e momenti di condivisione in gruppo, i partecipanti potranno riconnettersi con la propria dimensione interiore e con la natura circostante, riscoprendo sé stessi, il proprio equilibrio emotivo e la capacità di esprimere pienamente il proprio potenziale.

L’evento di presentazione, durante il quale sarà presentato il corso in tutti i suoi dettagli, è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni:kalipesicilia@gmail.com

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.