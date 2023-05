La Lega Giovani Sicilia esprime soddisfazione per il lavoro di Camera e Senato per la conversione in legge del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Dopo tanti anni di dibattiti, ripensamenti e slogan, l’attuale maggioranza di governo mette dei pilastri importanti ad un’opera strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia tutta.

L’opera è fondamentale per equiparare i diritti dei giovani Siciliani a quelli delle

altre regioni del Paese, per garantire finalmente quella tanto acclamata ma fino ad ora disattesa, continuità territoriale, che molti studenti e lavoratori subiscono sempre più.

Inoltre quest’opera strategica permetterà di sfruttare la rilevante posizione geografica della Sicilia nei traffici commerciale nel Mediterraneo, per attrarre investimenti e permettere alle realtà economiche già presenti di svilupparsi.

Per questo grande risultato a beneficio delle future generazioni la Lega Giovani

Sicilia ringrazia in particolare modo il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per il grandissimo impegno, il nostro commissario regionale, l’eurodeputata Annalisa Tardino, che ha sempre rivendicato l’importanza del Ponte sullo Stretto a Bruxelles e la deputazione nazionale e regionale della Lega, per il lavoro parlamentare profuso.

